Летних лагерей для детей в этом году в Одессе не будет

В 2022 году в Одессе и области не будут работать летние лагеря для отдыха школьников. Не организовываться и лагеря при школах. Причина – опасность ракетных ударов россии.

Об этом рассказал директор департамента образования и науки Одесской ОВА Александр Лончак.

Чиновник сообщил, что в этом году в Одессе и области не будут работать летние лагеря и палаточные городки, в том числе и на базах школ. Оздоровление может быть только там, где безопасно, – в западных областях Украины.

По словам Лончака, если у детей будет желание, то для них будут организовывать группы и отправлять в Закарпатье и Черновицкую область.

Областного чиновника дополнила директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич. По ее словам, лагеря не будут работать, ведь забрать детей из дома и поместить их куда-то, где нет бомбоубежища, невозможно, потому что Одесщина страдает от ракетных ударов.

«Учитывая размещенную в СМИ России информацию о том, что у нас в школах Суворовского района расположена боевая техника (что не соответствует действительности), мы не знаем, что может прийти в голову этим людям. Поэтому мне кажется, если бы я узнала о таком официально в Одессе, я бы считала это какой-то небрежностью профессиональной или просто странным поступком», – заявила чиновница.

Какие есть альтернативы

Алексей Черный – один из организаторов лагерей, представитель центра «Экспедиция» отметил, что отдых в лагерях и парках действительно придется переносить в западную часть Украины.

Отдыхать там смогут дети со всей Украины, главное, чтобы они были самостоятельными и имели опыт отдыха без родителей.

Кроме того Алексей Черный отметил, что у многих родителей в этом году не будет возможности отправить ребенка в лагерь по финансовым причинам. Стоимость отдыха в верховьях Днестра в этом году составит 10500 грн за 12 дней. Дети военных и дети ВПЛ имеют скидку 25%. Дети, потерявшие кормильца, поедут бесплатно.

Новый лагерь для детей будет в одном из семи природных чудес Украины – Днестровском каньоне.

В Одессе же дети смогут ходить на мероприятия, организуемые «Центром патриотического воспитания» библиотеке им. Грушеского. Там будут проходить исторические и патриотические лекции. Узнать их расписание можно на странице центра в Facebook.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко распорядился о полном запрете проведения любых торжеств по поводу завершения учебного года.

Источник: Суспільне. Одеса