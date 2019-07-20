Лазерное шоу, оперная музыка и вокал: на Потемкинской лестнице показали необычное представление

Известный режиссер и продюсер Влад Троицкий представил в рамках Одесского кинофестиваля арт-перформанс “Сходи” (рус. – степени). Хотя действо было анонсировано за две недели до ОМКФ, оно стало настоящим сюрпризом для гостей фестиваля.

Одесситы уже привыкли видеть сцену на Потемкинской лестнице. Но вчера сцена для перформанса была оформлена не совсем обычно и состояла из четырех уровней, на которых разместились музыканты и певцы. Благодаря такому распределению создавалось впечатление, что все участники парят в воздухе.

Дирижер стоял в самом низу и, кроме управления ритмом, играл на контрабасе, акустической и электрогитаре. Все это действо дополняло лазерное и световое шоу.

Перформанс состоял из музыки разных жанров и стилей – от народной до андеграундной. Исполнителями шоу стали участники проектов Влада Троицкого “Новая опера” и “ЦеШо”.

Сама же композиция – это специально написанная для Одессы компиляция из разных произведений. В ней использовали отрывки из оперы-реквиема “IYOV”, которая по результатам международного конкурса Music Theatre Now 2018 вошла в десятку лучших опер мира. Премьера постановки прошла в 2015 году, и с тех пор ее уже увидели в Дании, США, Франции, Польше, Австрии. Также в произведение вписали отрывки из оперы “Вавилон” и композицию группы “ЦеШо”, прозвучавшую в полуфинале национального отбора на Евровидении.