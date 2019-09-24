Лайма Вайкуле: рандеву в Одессе еще будет

Этим летом одесситы и гости города смогли насладиться международным фестивалем певицы Лаймы Вайкуле — «Laima Rendezvous Odessa». Впервые за свою пятилетнюю историю музыкальный проект покинул границы Юрмалы и на три дня переместился на сцену летнего театра «Морвокзал». Артистка пообещал организовать «Рандеву» и в 2020 году. А уже в декабре Одесса готовится встретить латвийскую звезду на сцене Филармонии с сольным концертом.

Сегодня Лайму Вайкуле можно смело считать культовой певицей. У прибалтийской артистки индивидуальный стиль как в подаче музыки, так и в манере одеваться. Ее выступления это настоящее шоу с элементами кабаре. Ну а композиции «Вернисаж», «Еще не вечер», «Скрипач на крыше», «Шерлок Холмс», «Я вышла на Пикадилли» стали любимыми хитами многих.

5 фактов о себе и 1 об Одессе

О себе

Во мне очень развит дух противоречия. Когда мне говорят «не надо», я наоборот хочу «надо». Я вот начала курить уже тогда, когда все бросили, в сорок лет. Мне так захотелось — и все. Я всегда делала только то, что сама считала нужным. Это у меня с детства, я была трудным ребенком.

О красоте

Красота — в глазах смотрящего, но, на мой взгляд, самое главное — не правильные черты лица, а присутствие шарма. И, конечно, надо быть ухоженной, важно качество волос, хорошая кожа, красивые зубы и чистая обувь. А иначе красота просто наскучит.

Об аппетите

Меня называют гусеницей, потому что я люблю ягодки, фрукты, что-нибудь такое. А еда как развлечение меня вообще не прельщает. Еда должна быть простой и однообразной. Не люблю никакие соусы, никакие приправы. Главное — чтобы было топливо для организма.

О популярности

Я не люблю выставлять себя напоказ. Повышенное внимание — это стресс для меня. Но мы живем в мире, где информация о каждом доступна и часто очень искажена. И, наверное, совсем неплохо, что есть возможность показать то, чем хочу поделиться в социальных сетях. Часто просто хорошим настроением. Но встречу с близкими и друзьями ничто не заменит.

О работе

Сейчас я стараюсь не выходить с сольными номерами, в основном это дуэты. Спеть дуэтом — это узнать артиста совершенно с другой стороны, какие-то иные его качества открываются. Это как в танце: есть такой партнер, который вас ведет, и вы подаетесь, и он вас слушает и подается в ответ.

Об Одессе

Я обожаю Одессу, воздух, людей, море. Много лет я мечтала сделать тут свой фестиваль, но и подумать не могла, что моя идея реализуется. Я очень волновалась и обещала всем, что мы привезем в Одессу самое лучшее. Погулять по Одессе и сходить на «Привоз», как планировала изначально, не хватило времени. Но я даю слово, что это первый, но не последний фестиваль.

Источники: gordonua.com, goodhouse.ru, tv.ua, segodnya.ua

Фото: storinka.com.ua