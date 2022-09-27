Картины одесситки о войне вызвали ужас у зрителей во Франции (фоторепортаж)

Ирина Сушельницкая представила свои картины из серии «Голос войны» в арт-галерее парижского университета Сорбонны. Все они создавались после начала войны в Украине и передают зрителю эмоции, вызванные ею.

Эмоции от картин Ирины Сушельницкой нельзя назвать позитивными: ужас, печаль, страх, скорбь и отчаяние. Все вместе это рождает ощущение приближения апокалипсиса. И еще потрясает сознание того, насколько противоположными могут быть проявления homo sapiens: с одной стороны Человек, создающий «разумное, доброе, вечное», с другой – особь из отряда приматов, размахивающая ядерной дубинкой вместе со своими миньонами.

На картинах одесситки зритель видит фигуры людей и их лица, черепа, увядшие подсолнухи на черном фоне – все это своеобразные коды, которые в совокупности и создают эти эмоции, запечатленные в названиях картин: «Боль утраты, «Дух времени», «Несломленные», «Крик», «Отчаяние», «Плач», «Утомление», «Ужас», «Мольба».

— Это не абстрактные чувства, это мои собственные ощущения, которые рождались каждый раз, когда над Одессой звучал сигнал воздушной тревоги, — рассказала по телефону из Одессы Ирина. – Моя мастерская находится на 12-м этаже и мне почти каждый день, особенно в начале войны, приходилось отчаянно бежать вниз в ближайшее бомбоубежище. Было страшно, душа стонала, ужас затмевал сознание, и я молилась, чтобы этот кошмар побыстрее закончился… И были слезы, отчаяние и вера в нашу победу… Порой прямо в укрытии я ловила в себе эти чувства, которые трансформировались в образы и тут же запечатлевала их карандашом в блокноте. А потом уже потом с помощью аэрографа переносила эти наброски на картину, совокупность которых и создали эту экспозицию под названием «Голос войны».

Десятки тысяч студентов из многих стран мира учатся в одиннадцати институтах Сорбонны. Каждый день они проходят по вестибюлю главного здания университета, в котором и размещается местная арт-галерея. Как раз они вместе с преподавателями, а также парижские деятели культуры и искусства пришли на торжественное открытие выставки Ирины Сушельницкой.

— Война в Украине постепенно сходит с первых полос французских газет и репортажей на телевидении, — сказала, открывая выставку, ее куратор Варвара Карпетченкова. — А мы в своей галерее лишний раз хотим показать, что война продолжается, что украинский народ терпит величайшие страдания в своей жизни.

Варвара родом из Одессы и всего несколько лет живет и учится в Париже. В Южной Пальмире у нее остались любимые отец Андрей, бабушка Татьяна и дед Геннадий. Она постоянно с ними на связи и для нее страдания и боль родной страны очень близки. Поэтому она в последнее время провела уже вторую выставку украинских художников и собирается продолжать эту тему.

Подтверждает планы Варвары и директор арт-галереи, профессор г-н Ян Тома.

— Мы видим насколько возрос за последние полгода интерес французов к Украине, ее народу, культуре и истории вашей страны, — говорит г-н Тома – Поэтому нас связывают с вашей страной долгосрочные планы, которые будут продолжены и после окончания войны, которая, мы уверены, завершится победой Украины. Даже поверхностный взгляд на искусство и живопись ваших деятелей говорит о том, как много у вас самобытных и интересных художников, которые не только покажут свои работы, но и внесут значимый импульс в развитие французской творческой мысли. Мы надеемся на создание совместных арт-проектов с украинскими художниками.

Также оптимистично настроена на развитие сотрудничества с Украиной и президент университета Сорбонна г-жа Кристин Нео-Ледук.

— Сегодня в нашем университете обучаются 87 студентов из Украины, — сказала она в своей речи на открытии. — Число украинцев будет обязательно возрастать. Мы создаем для них специальные программы, которые облегчат им изучение французского языка и дальнейшую учебу в Сорбонне. Эти проекты обязательно будут способствовать дальнейшему развитию сотрудничества между Францией и Украиной в различных сферах экономики и социальной жизни.

Приветствовала открытие выставки в Сорбонне и преподаватель Национального кораблестроительного университета, член ротари-клуба «Николаев» Татьяна Чичкалюк. В своем обращении к гостям выставки она подчеркнула значимость помощи Франции и, конкретно, университета Сорбонны в поддержке Украины против российской агрессии.

Картины Ирины Сушельницкой на выставке «Голос войны» в арт-галерее Сорбоны:

Александр ФЕДОРОВ, член Международной федерации журналистов. Париж