Курсантів з Одеси визнали кращими у змаганнях з практичної стрільби (фото)

Про це повідомляє Армія.Інформ.

Вісім команд, які представляли військовослужбовці підрозділів спеціального призначення Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України, виборювали право називатися кращими в командному та індивідуальному заліку.

Судді прискіпливо оцінювали дії учасників змагань, особливу увагу звертаючи на швидкість виконання завдання і кількість прицільних влучань. За підсумками змагань в індивідуальному заліку всі три призових місця зайняли курсанти Одеського вишу. До того ж за таким форматом вихованці Військової академії (м. Одеса) виступали на змаганнях уперше. Але постійні тренування, зокрема опанування прийомами Бойовій армійської системи (Барс) зробили свою справу. Крім того, у команді Військової академії є курсанти, які приймали участь у бойових діях на сході країни. Тож бойовий досвід, який вони там здобули, безперечно допоміг отримати перемогу.

Фото: Армія.Інформ

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