Курс доллара в Одессе растет как на дрожжах (фото)

Противостояние Украины и РФ, а также сегодняшние новости о введении в стране чрезвычайного положения незамедлительно сказались на курсе валют. В частности, в Одессе, как отмечают в соцсетях горожане, доллар бьет рекорды и растет буквально не по дням, а по часам, но желающих прикупить драгоценной валюты от этого не меньше.

Так, корреспондент «Одесской жизни» обратил внимание, что в некоторых обменных пунктах доллар подрос до 29,5 грн:

Но, как выяснилось, и это не предел: местные Телеграм-каналы сообщают, что на одесской «Книжке» доллар уже преодолел психологическую отметку в 30 грн – сегодня в 14:30 купить его можно было за 30,5 грн. А за американской валютой подтянулось и евро – менялы отдают его по 34,5 грн.

Тем временем одесситы сообщают, что на Александра Невского доллар уже предлагают по 33,2 грн:

При этом Нацбанк Украины все еще держит официальный курс доллара на отметке 28,99, а евро – 32,9 грн.

Разнится прайс на популярные валюты и в банках:

По данным аналитиков финансового рынка, в период с 20 по 26 февраля курс доллара в Украине продолжит расти на фоне геополитического беспокойства, и валютные колебания в обе стороны могут стать более резкими.

«Курс, вероятнее всего, удержится в диапазоне от 28 до 28,7 грн/долл. Но если военные риски будут нарастать, не исключено, что доллар может врасти и до 29 грн»,

– предсказывали эксперты накануне.

Немного спасает ситуацию Нацбанк, который практически ежедневно проводит интервенции и пытается этим сгладить курсовые колебания. Частично ему это удается, но не всегда, так как курс все равно пока растет.

Так стоит ли сейчас массово скупать валюту? Финансисты не советуют этого делать, так как, по их словам, вскоре курс должен немного откатиться.

Напомним, сегодня, 23 февраля, в Украине могут ввести чрезвычайное положение.

Фото с одесских Телеграм-каналов

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