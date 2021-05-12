Курортный сезон близко: полиция усилит патрулирование на дорогах

Сегодня, 12 мая, жители одесских Черемушек вышли на защиту зеленой зоны рядом с Киевским районным судом. Произошли первые столкновения между защищающими зеленую территорию активистами и полицейскими.

Сегодня, 9 мая, одесские полицейские задержали уже шестерых нарушителей общественного порядка во время массовых мероприятий по случаю Дня победы над нацизмом.

Сегодня, 6 мая, в Одессе стартовала акция патрульных полицейских с целью повышения безопасности на дорогах под названием «Пристібайся – не жахайся».

Вечером 5 мая одесское информпространство взорвалось новостью: прямо в центре города похитили ребенка! Неизвестные схватили 11-летнюю девочку на улице Пушкинской, затащили в багажник авто и повезли в неизвестном направлении. Но девочка «не растерялась» и успела набрать 102. Полицейские тоже не растерялись и быстро ввели план «Перехват» для поиска похитителей. И можно без преувеличения сказать, что на ноги подняли почти всю полицию Одесской области.

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