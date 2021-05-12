Курортный сезон близко: полиция усилит патрулирование на дорогах

Министерство внутренних дел усилит меры безопасности на дорогах в связи с предстоящим началом курортного сезона в Украине. Особое внимание уделят безопасности пассажирских перевозок.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
“Активный курортный сезон – это период повышенной опасности, особенно на загруженных транспортом украинских дорогах. Все подразделения МВД должны быть готовы к обеспечению безопасности, нужно составить графики привлечения личного состава, определить особо опасные места на дорогах, провести превентивную работу с перевозчиками”, – сказал замглавы МВД Сергей Яровой.
Как сообщалось, курортные поселки на юге Одесской области соединит обновленная дорога.