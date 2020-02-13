Курорт в Одесской области борется за пляжную косу

К решению конфликта между курортным поселком Сергеевка и селом Шабо из-за территориальной принадлежности Будакской косы привлекут прокуратуру.
Будакская коса отделяет одноименный лиман от Черного моря. Она расположена рядом с Сергеевкой и входит в первую зону санитарной охраны курорта.
Как сообщили в Сергеевском поселковом совете, этой проблемой обеспокоились в Одесской облгосадминистрации.
Так, заместитель главы Одесской ОГА Денис Ванаш призвал стороны конфликта к диалогу. По его словам, это дело будет рассматриваться исключительно в правовом поле с привлечением компетентных специалистов и органов прокуратуры. Затем будут утверждены юридически обоснованные территориальные планы этих населенных пунктов.
В поселковом совете Сергеевки напомнили, что проект генерального плана пгт. Сергеевка, который включает Будакскую косу, был принят и утвержден в 2016 году. В 2019 году Шабовская ОТГ представила проект о расширении границ села Шабо, который включает в себя Будакскую косу до села Курортное.
В Сергеевке считают, что это противоречит интересам поселка и здравому смыслу, ведь это может погубить курорт. Руководство Сергеевки настаивает на привлечении к спору прокуратуры и считает действия Шабовской ОТГ неправомерными.
Напомним, поселковый совет Сергеевки в 2020 году подготовил 11 инвестиционных проектов по развитию курорта, среди которых строительство аквапарка и возрождение детского городка.
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