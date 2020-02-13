Курорт в Одесской области борется за пляжную косу

К ре­шени­ю кон­флик­та меж­ду курортным поселком Сер­ге­ев­ка и се­лом Ша­бо из-за тер­ри­тори­аль­ной при­над­лежнос­ти Бу­дак­ской ко­сы привлекут прокуратуру.

Бу­дак­ская ко­са от­де­ля­ет од­но­имен­ный ли­ман от Чер­но­го мо­ря. Она расположена рядом с Сергеевкой и вхо­дит в пер­вую зо­ну са­нитар­ной ох­ра­ны ку­рор­та.

Как со­об­щи­ли в Сер­ге­ев­ском по­сел­ко­вом со­вете, этой проблемой обеспокоились в Одес­ской об­лго­сад­ми­нис­тра­ции.

Так, замес­ти­тель главы Одес­ской ОГА Де­нис Ва­наш приз­вал сто­роны кон­флик­та к ди­ало­гу. По его словам, это де­ло бу­дет рас­смат­ри­вать­ся ис­клю­читель­но в пра­вовом по­ле с прив­ле­чени­ем ком­пе­тен­тных спе­ци­алис­тов и ор­га­нов про­кура­туры. Затем бу­дут ут­вер­жде­ны юри­дичес­ки обос­но­ван­ные тер­ри­тори­аль­ные пла­ны этих на­селен­ных пун­ктов.

В по­сел­ко­вом со­вете Сер­ге­ев­ки на­пом­ни­ли, что про­ект ге­нераль­но­го пла­на пгт. Сер­ге­ев­ка, ко­торый вклю­ча­ет Бу­дак­скую ко­су, был при­нят и ут­вер­жден в 2016 го­ду. В 2019 го­ду Ша­бов­ская ОТГ пред­ста­вила про­ект о рас­ши­рении гра­ниц се­ла Ша­бо, ко­торый вклю­ча­ет в се­бя Бу­дак­скую ко­су до се­ла Ку­рор­тное.

В Сер­ге­евке счи­та­ют, что это про­тиво­речит ин­те­ресам поселка и здра­вому смыс­лу, ведь это мо­жет по­губить ку­рорт. Ру­ководс­тво Сер­ге­ев­ки настаивает на привлечении к спору прокуратуры и считает действия Ша­бов­ской ОТГ неправомерными.

Напомним, поселковый совет Сергеевки в 2020 году подготовил 11 инвестиционных про­ек­тов по развитию курорта, среди которых строительство аквапарка и возрождение детского городка.

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