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Новости Одессы и Одесской области

Курорт в Одесской области предлагает построить аквапарк и возродить детский городок

Курорт в Одесской области предлагает построить аквапарк и возродить детский городок

Поселковый совет курорта Сергеевка подготовил 11 инвестиционных про­ек­тов для Одес­ской об­лас­тной го­сударс­твен­ной ад­ми­нис­тра­ции.

Как сообщает Сергеевский поселковый совет, сре­ди по­дан­ных про­ек­тов:

  • ак­ва­парк
  • дет­ский го­родок «Сказ­ка»
  • пар­ко­вые ком­плек­сы в цен­тре поселка и по ули­це Чер­но­мор­ской
  • не­дос­тро­ен­ные объ­ек­ты и зда­ния в по­сел­ке, быв­шая ко­тель­ная и ав­тотран­спортное пред­при­ятие.

Эти про­ек­ты при­мут учас­тие в ло­каль­ных и меж­ду­народ­ных ин­вести­ци­он­ных фо­румах, ко­торые бу­дут про­ходить на тер­ри­тории Ук­ра­ины в те­чение го­да.

Пред­став­лять про­ек­ты бу­дут сот­рудни­ки по­сел­ко­вого со­вета и уп­равле­ния раз­ви­тия ту­риз­ма по­сел­ка Сер­ге­ев­ка.

Фото: Сергеевский поселковый совет

 

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