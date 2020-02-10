Курорт в Одесской области предлагает построить аквапарк и возродить детский городок

И пусть Европа завидует: уникальные места Украины В Украине есть множество красивых мест, популярных у путешественников. У этих уголков с живописной природой есть еще и интересная история, которая не уступает самым захватывающим приключенческим романам. ПОДРОБНЕЕ

Дорогами вина и вкуса с Куяльником в «кармане»: в Одессе появился клуб интересных событий Одесса туристическая готова принимать гостей 365 дней в году. А чтобы поток их не прекращался и после завершения курортного сезона, городу необходим привлекательный имидж – позитивное информационное поле, включающее новости о его достопримечательностях, фестивалях, рекреационных возможностях. Всех, кто создает интересные события, популяризирующие Одессу, и хочет о них рассказать, объединил Одесский контент-клуб, первая встреча которого прошла в Туристическом центре. Авторы проекта – руководитель пресс-службы ОНУ Алла Гудзенко и президент Национальной туристической организации Украины Иван Липтуга. ПОДРОБНЕЕ