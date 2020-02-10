Курорт в Одесской области предлагает построить аквапарк и возродить детский городок

Поселковый совет курорта Сергеевка подготовил 11 инвестиционных проектов для Одесской областной государственной администрации.
Как сообщает Сергеевский поселковый совет, среди поданных проектов:
- аквапарк
- детский городок «Сказка»
- парковые комплексы в центре поселка и по улице Черноморской
- недостроенные объекты и здания в поселке, бывшая котельная и автотранспортное предприятие.
Эти проекты примут участие в локальных и международных инвестиционных форумах, которые будут проходить на территории Украины в течение года.
Представлять проекты будут сотрудники поселкового совета и управления развития туризма поселка Сергеевка.
Фото: Сергеевский поселковый совет
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