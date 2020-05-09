Купаться нельзя, а делать селфи можно: как и зачем охраняют затонувший в Одессе танкер Delfi (фото)

На участке пляжа «Дельфин», где затонул танкер Delfi, запрещено купаться, а тем более прыгать с пирса. Основная задача спасателей – следить за поведением посетителей на пляже и не допустить, чтобы люди подплывали к затонувшему судну.

Об этом сообщил наш корреспондент, побывав на пляже «Дельфин».

На месте мы увидели, что желающих посмотреть на судно не особо поубавилось. Люди как можно ближе подходят по пирсу к «достопримечательности». Затем фотографируют танкер или же делают селфи.

В воду заходить нельзя, разве что ноги помочить. За этим внимательно наблюдают спасатели с вышки. Они охраняют этот участок берега от желающих поплавать возле танкера, а также от тех, кто намеревается прыгать с пирса.

– На самом судне нет ничего особо ценного. Мы не судно защищаем, а здоровье одесситов. При штиле, после ночи, мы наблюдаем нефтяной след. Также возле судна много металлических осколков, которые могут привести к серьезным травмам. К счастью, кроме того единственного случая с вооружённым человеком, больше не было подобных происшествий, – рассказал нам спасатель Александр.

Напомним, что полицейские и спасатели задержали пьяного мужчину, который пытался пробраться на танкер. С собой у него было травматическое оружие и нож. Нарушителя доставили в отделение полиции.

У спасателей есть лодка, бинокли, спасательные жилеты. Необходимый инвентарь городу обошелся в 30 тысяч гривен. Для оборудования охранного поста дополнительно выделили 35 тысяч гривен.

Всего на смене работает 2 специалиста из 8. Они меняются сутки через трое. Зарплата одного охранника составляет 8 тысяч гривен. Соответственно, за месяц на 8 специалистов будет выделено 64 тысячи гривен.

Ранее мы сообщали, что 22 ноября у берега на пляже «Дельфин» в Одессе потерпел крушение танкер «Delfi». Его длина 59 метров, а ширина – 10 метров.

Сразу после крушения судна эксперты вычислили, что содержание нефтепродуктов в море повысилось в 157 раз.

Владелец судна «Фактор групп лимитед» зарегистрирован в Харькове, и сейчас танкер принадлежит Джавадову Шамсаддин Али Оглы. Он несколько раз выходил на связь и поручался убрать судно, однако пока так и не выполнил обещание.

Фото автора

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.