В Одесі патрульні затримали чоловіка, який намагався дістатися до танкера Delfi (фото)

КУ «Рятувально-водолазна служба» ОМР біля танкеру Delfi затримала чоловіка, який був напідпитку.

Про це у Facebook повідомив Микола Покровський.

Сьогодні, о 10:27 було помічено чоловіка, який намагався траверсом дістатися танкеру.

Рятувальники зупинили порушника, але він поводив себе неадекватно та погрожував співробітникам. Попередньо – він мав ознаки сп’яніння. Було прийнято рішення затримати порушника та викликати на місце поліцію.

О 10:40 чоловіка було передано поліції. На місці працювала слідчо-оперативна група, яка знайшла у порушника травматичну зброю та ніж.

Фото: Микола Покровський

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