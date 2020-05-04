В Одесі патрульні затримали чоловіка, який намагався дістатися до танкера Delfi (фото)

КУ «Рятувально-водолазна служба» ОМР біля танкеру Delfi затримала чоловіка, який був напідпитку.
Про це у Facebook повідомив Микола Покровський.
Сьогодні, о 10:27 було помічено чоловіка, який намагався траверсом дістатися танкеру.
Рятувальники зупинили порушника, але він поводив себе неадекватно та погрожував співробітникам. Попередньо – він мав ознаки сп’яніння. Було прийнято рішення затримати порушника та викликати на місце поліцію.
О 10:40 чоловіка було передано поліції. На місці працювала слідчо-оперативна група, яка знайшла у порушника травматичну зброю та ніж.
Фото: Микола Покровський