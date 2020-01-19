Культурная программа в Одессе: афиша на следующую неделю

Если планируете культурный отдых, можете отметить следующие мероприятия в своем календаре.

Театры

Оперный театр

пер. Чайковского, 1; тел.: 780-15-09, 780-15-28.

22 января, 18.30 — «Щелкунчик»

23 января, 18.30 — «Кармен»

24 января, 18.30 — «Кармен-сюита», «Шопениана»

25 января, 18.30 — «Евгений Онегин»

26 января, 18.30 — «Спящая красавица»

Театр музкомедии

ул. Пантелеймоновская, 3; тел.: 725-09-24, 705-11-11, 722-32-17 (автоответчик).

22 января, 19.00 — «Идея фикс»

24 января, 18.30 — «Цыганский барон»

25 января, 19.00 — ВИА «Синяя птица»

26 января, 19.00 — «Варшавская мелодия 2»

Украинский театр

ул. Пастера, 15; тел.: 723-21-27, 723-89-77.

22-23 января, 19.00 — «Тіні забутих предків»

24 января, 19.00 — «Кайдаші»

25 января, 19.00 — «Конотопська відьма»

26 января, 19.00 — «Місто мого дитинства»

28 января, 18.30 — «Ну… дуже маленькі комедії»

Русский театр

ул. Греческая, 48; тел. 722-45-04, 722-72-5018.30.

22 января, 19.00 — «Рецепт любви»

23 января, 19.00 — «Одесса у океана»

24 января, 19.00 — «Вий»

25 января, 19.00 — «Жена на бис»

26 января, 19.00 — «Лекарство от депрессии»

28 января, 19.00 — «Эй ты, — здравствуй!»

Филармония

ул. Бунина, 15, тел.: 725-15-36, 22-63-49.

22 января, 18.00 — «Хочу в Вену»

25 января, 18.00 — Камерный оркестр Одесской филармонии

Театр на Чайной

ул. Маразлиевская 34а; тел.: 743-14-21, (093) 487-84-16.

23 января, 19.00 — «Две дамочки в сторону севера»

24 января, 19.00 — «Странный спектакль»

25 января, 16.00 — «Стоило?!»

25 января, 19.00 — «Главное, когда?»

26 января, 15.00 — «Последний вагон»

26 января, 19.00 — «Иллюзии»

28 января, 19.00 — «Ave Мария Ивановна»

Дом клоунов

ул. Ольгиевская, 23; тел.: 723-63-16.

22 января, 19.00 — «Еврей и Эвридика»

25 января, 19.00 — «Ромео и Джульетта»

26 января, 19.00 — «Пришел мужчина к женщине»

28 января, 19.00 — «Есть город, который я вижу во сне…»

Театр кукол

ул. Пастера, 15; тел.: 723-20-58.

24 января, 19.00 — «Интервью с ведьмами»

Театр юного зрителя

ул. Греческая, 48а; тел.: 722–75–63 (касса).

25 января, 19.00 — «Красная каска»

26 января, 19.00 — «Удивительный случай»

Выставки

Музей западного и восточного искусства

ул. Пушкинская, 9; тел.: 724-67-46.

До 27 января — персональная выставка графики Андрея Макаревича.

Время работы: с 10.00 до 18.00, выходной день — среда.

Дом-музей им. Н.К. Рериха

ул. Большая Арнаутская, 47; тел.: 715 -58-58.

До конца февраля — выставка одесского художника-графика Геннадия Гармидера.

Время работы: с 10.00 до 19.00, выходной день — пятница.

Музей современного искусства

ул. Леонтовича, 5; тел. 759-10-18.

До 29 марта — выставка «Новейшая история Украины».

Стоимость билетов — 40 грн.

Время работы: с 12.00 до 19.00, выходной день — понедельник.

Всемирный клуб одесситов

ул. Маразлиевская, 7; тел.: 725-45-67.

До конца января — выставка Валерия Сырова и Александра Коваленко «Зимние фантазии».

Вход свободный.

Время работы: с 11.00 до 19.00, выходные дни — суббота, воскресенье.

Галерея «Сады Победы»

пл. 10 Апреля; тел.: 785-85-85.

До 9 февраля — выставка живописи Петровского Александра.

Время работы: с 10.00 до 20.00, без выходных.

В программе мероприятий возможны изменения. Уточняйте интересующую вас информацию по телефону.

Фото: edo.od.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!