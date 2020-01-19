Культурная программа в Одессе: афиша на следующую неделю

Если планируете культурный отдых, можете отметить следующие мероприятия в своем календаре.
Театры
Оперный театр
пер. Чайковского, 1; тел.: 780-15-09, 780-15-28.
22 января, 18.30 — «Щелкунчик»
23 января, 18.30 — «Кармен»
24 января, 18.30 — «Кармен-сюита», «Шопениана»
25 января, 18.30 — «Евгений Онегин»
26 января, 18.30 — «Спящая красавица»
Театр музкомедии
ул. Пантелеймоновская, 3; тел.: 725-09-24, 705-11-11, 722-32-17 (автоответчик).
22 января, 19.00 — «Идея фикс»
24 января, 18.30 — «Цыганский барон»
25 января, 19.00 — ВИА «Синяя птица»
26 января, 19.00 — «Варшавская мелодия 2»
Украинский театр
ул. Пастера, 15; тел.: 723-21-27, 723-89-77.
22-23 января, 19.00 — «Тіні забутих предків»
24 января, 19.00 — «Кайдаші»
25 января, 19.00 — «Конотопська відьма»
26 января, 19.00 — «Місто мого дитинства»
28 января, 18.30 — «Ну… дуже маленькі комедії»
Русский театр
ул. Греческая, 48; тел. 722-45-04, 722-72-5018.30.
22 января, 19.00 — «Рецепт любви»
23 января, 19.00 — «Одесса у океана»
24 января, 19.00 — «Вий»
25 января, 19.00 — «Жена на бис»
26 января, 19.00 — «Лекарство от депрессии»
28 января, 19.00 — «Эй ты, — здравствуй!»
Филармония
ул. Бунина, 15, тел.: 725-15-36, 22-63-49.
22 января, 18.00 — «Хочу в Вену»
25 января, 18.00 — Камерный оркестр Одесской филармонии
Театр на Чайной
ул. Маразлиевская 34а; тел.: 743-14-21, (093) 487-84-16.
23 января, 19.00 — «Две дамочки в сторону севера»
24 января, 19.00 — «Странный спектакль»
25 января, 16.00 — «Стоило?!»
25 января, 19.00 — «Главное, когда?»
26 января, 15.00 — «Последний вагон»
26 января, 19.00 — «Иллюзии»
28 января, 19.00 — «Ave Мария Ивановна»
Дом клоунов
ул. Ольгиевская, 23; тел.: 723-63-16.
22 января, 19.00 — «Еврей и Эвридика»
25 января, 19.00 — «Ромео и Джульетта»
26 января, 19.00 — «Пришел мужчина к женщине»
28 января, 19.00 — «Есть город, который я вижу во сне…»
Театр кукол
ул. Пастера, 15; тел.: 723-20-58.
24 января, 19.00 — «Интервью с ведьмами»
Театр юного зрителя
ул. Греческая, 48а; тел.: 722–75–63 (касса).
25 января, 19.00 — «Красная каска»
26 января, 19.00 — «Удивительный случай»
Выставки
Музей западного и восточного искусства
ул. Пушкинская, 9; тел.: 724-67-46.
До 27 января — персональная выставка графики Андрея Макаревича.
Время работы: с 10.00 до 18.00, выходной день — среда.
Дом-музей им. Н.К. Рериха
ул. Большая Арнаутская, 47; тел.: 715 -58-58.
До конца февраля — выставка одесского художника-графика Геннадия Гармидера.
Время работы: с 10.00 до 19.00, выходной день — пятница.
Музей современного искусства
ул. Леонтовича, 5; тел. 759-10-18.
До 29 марта — выставка «Новейшая история Украины».
Стоимость билетов — 40 грн.
Время работы: с 12.00 до 19.00, выходной день — понедельник.
Всемирный клуб одесситов
ул. Маразлиевская, 7; тел.: 725-45-67.
До конца января — выставка Валерия Сырова и Александра Коваленко «Зимние фантазии».
Вход свободный.
Время работы: с 11.00 до 19.00, выходные дни — суббота, воскресенье.
Галерея «Сады Победы»
пл. 10 Апреля; тел.: 785-85-85.
До 9 февраля — выставка живописи Петровского Александра.
Время работы: с 10.00 до 20.00, без выходных.
В программе мероприятий возможны изменения. Уточняйте интересующую вас информацию по телефону.
Фото: edo.od.ua
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