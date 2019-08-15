Кулінарний майстер-клас та дегустація: в Одесі представлять проєкт про правильне та корисне харчування

У суботу, 17 серпня в Одеському інклюзивно-реабілітаційному центрі №1 (вул. Мечникова, 2а) презентують соціально-інформаційний проєкт «Ген усвідомленого здоров’я».

Презентація розпочнеться об 11:00, повідомляє Одеська міськрада.

Вперше представлять проєкт в Одесі, надалі він мандруватиме в Київську, Запорізьку та Дніпропетровську області.

Проєкт орієнтований на дітей і дорослих зі спадковими захворюваннями, внаслідок яких погіршується якість життя, що потенційно може призвести до інвалідності: цукрового діабету, астми, алергії, целіакії, аутизму та інших важких захворювань і захворювань, що складно піддаються лікуванню.

Під час презентації будуть розкриті актуальні питання: про здоров’я, індивідуальний підхід до особливостей людини, превентивні заходи і способи поліпшення здоров’я, психологічної підтримки для прийняття своїх особливих потреб, психологічний комфорт і культуру усвідомленого здоров’я, дієту без глютену, лактози і казеїну для дітей з особливими потребами.

У програмі заходу:

– презентація проєкту, виступ спікерів і авторів проєкту: генетика Світлани Лесняк, психотерапевта Євгенії Озаренко, фахівчині з питань харчування Тетяни Макарової;

– кулінарний майстер-клас та дегустація для дітей і дорослих «Готуємо тортильї разом»;

– розваги для дітей з аніматорами «Місто Іграшок».

Запрошуються всі охочі.

Фото: xvatit.com.ua