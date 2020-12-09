«Кукла-невеста» с одесской Молдаванки стала героиней почтовой марки

Рукодельная кукла из Одессы «Невеста с Молдаванки» появилась на почтовой марке из серии «Народные куклы Одесской области».

Как сообщает Телеграм-канал «УСИ», эту коллекцию национальный оператор «Укрпочта» выпустил в поддержку одноименной книги Инны Шипиловой. Автор «Невесты» – Наталья Литновская.

В ту же коллекцию марок «Укрпочты» вошли еще три изображения – кукла из села Новоградковка Овидиопольского района, кукла-младенец из села Попаздра Белгород-Днестровского района и съедобные куколки из села Ясеново Первое Подольского района.

В комплект к маркам выпущен конверт с изображением народных кукол Одесской области и словами учёного и коллекционера Александра Найдёна: «У каждой настоящей народной куклы есть частичка души её создателя, его рода…».

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что «Укрпочта» выпустила почтовые марки с героями мультфильма «Мавка. Лесная песня» в честь 150-летия со дня рождения известной украинской поэтессы Леси Украинки.

Фото: Телеграм-канал УСИ