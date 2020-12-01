«Укрпочта» выпустила почтовые марки с героями мультфильма (фото)

Как сообщает пресс-служба ведомства, на марках изображены главные герои мультфильма — Мавка, ее возлюбленный Лукаш и лесное чудовище Жабокыць Квусь. Тираж — 100 тысяч экземпляров.

«Мы снова и снова говорим, что почтовые марки — это современно. И они могут быть интересны детям благодаря таким ярким и современным выпускам. Уверен, что эти марки станут украшением коллекций не только филателистов Украины, но и ценителей марок из других стран», — говорит генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

В коллекционный набор входит почтовая марка, конверт «Первый день» и почтовая карточка. На конверте Мавка представлена в зимнем образе, на руках у нее Рысенок, а в центре композиции волшебная Верба — Сердце Леса. Штемпель спецпогашения выполнен в виде магической руны Нимфы, которая символизирует единство четырех стихий.

Марка «Мавка. Лесная песня» напечатана на самоклеющейся бумаге, ее можно купить в отделениях «Укрпочты», в почтовом мини-маркете, а также на сайте Film.ua Store.

Отметим, «Мавка. Лесная песня» — второй полнометражный мультфильм украинской студии Animagrad (Film.ua Group), снятый по мотивам пьесы Леси Украинки «Лесная песня».

Фото: пресс-служба «Укрпочты»