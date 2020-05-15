Куда сходить на досуге: детей и взрослых 16 мая приглашают посмотреть на мир комет

В Одесском планетарии 16 мая в 12.00 вас ждет увлекательная программа с познавательной беседой о космосе и жизни в нем.

А вы знали, что кометы считаются самыми красивыми небесными телами? И это не странно, ведь появление на небе яркой звезды захватывает дух. Светлые туманные оболочки, окружающие небольшое ядро, длинный хвост, тянущийся иногда на полнеба, быстрое движение — все это делает комету непохожей на остальные небесные светила.

Если вы любите «путешествовать по космосу» и желаете узнать больше о жизни комет, тогда поспешите посетить Одесский планетарий уже в эти выходные.

В программе мероприятия для детей и взрослых:

– Экскурсия на старинный телескоп Кука.

– Посещение Космического лектория.

– Знакомство с зодиакальными созвездиями.

– Просмотр 3D фильмов на куполе Планетария.

– Творческий мастер-класс с астрономом-художником.

Адрес: парк имени Т. Шевченко, Маразлиевская, 1-в.

Посещение мероприятия по предварительной записи. Справки по телефонам: (093) 19-17-196 (Вайбер) или (097) 09-87-983.

Стоимость посещения — 50 грн. с человека.

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