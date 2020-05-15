fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Куда сходить на досуге: детей и взрослых 16 мая приглашают посмотреть на мир комет

Куда сходить на досуге: детей и взрослых 16 мая приглашают посмотреть на мир комет

В Одесском планетарии 16 мая в 12.00 вас ждет увлекательная программа с познавательной беседой о космосе и жизни в нем.

А вы знали, что кометы считаются самыми красивыми небесными телами? И это не странно, ведь появление на небе яркой звезды захватывает дух. Светлые туманные оболочки, окружающие небольшое ядро, длинный хвост, тянущийся иногда на полнеба, быстрое движение — все это делает комету непохожей на остальные небесные светила.

Если вы любите «путешествовать по космосу» и желаете узнать больше о жизни комет, тогда поспешите посетить Одесский планетарий уже в эти выходные.

В программе мероприятия для детей и взрослых:

– Экскурсия на старинный телескоп Кука.

– Посещение Космического лектория.

– Знакомство с зодиакальными созвездиями.

– Просмотр 3D фильмов на куполе Планетария.

– Творческий мастер-класс с астрономом-художником.

Адрес: парк имени Т. Шевченко, Маразлиевская, 1-в.

Посещение мероприятия по предварительной записи. Справки по телефонам: (093) 19-17-196 (Вайбер) или (097) 09-87-983.

Стоимость посещения — 50 грн. с человека.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить