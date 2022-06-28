Куда сегодня, 28 июня, можно ухать из Одессы на поезде

В День Конституции, во вторник, 28 июня с Одесского железнодорожного вокзала отправятся 9 рейсов.
Об этом сообщил телеграм-канал Одесского городского совета «Одеса. Офіційно».
Информируем Вас о том, что сегодня, 28 июня, с Одесского железнодорожного вокзала будут отправляться поезда по следующим направлениям:
- 🚂236 Одесса — Черновцы — 14:54
- 🚂#026 Одесса — Рахов — 14:54
- 🚂#036 Одесса — Пшемышль — 15:54
- 🚂#038 Одесса — Ужгород — 15:54
- 🚂#078 Одесса — Ковель — 18:12
- 🚂#008 Одесса — Харьков — 20:12
- 🚂#054 Одесса — Днепр — 20:39
- 🚂#012 Одесса — Львов — 21:04
- 🚂#106 Одесса-Киев — 21:18