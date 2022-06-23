Куда сегодня, 23 июня, можно уехать на поезде из Одессы

В четверг, 23 июня 2022 года с Одесского железнодорожного вокзала отправятся поезда по 6 направлениям.

Об этом сообщает телеграм-канал Одесского горсовета «Одеса. Офіційно».

В сообщении сказано:

Информируем Вас о том, что сегодня, 23 июня, с Одесского железнодорожного вокзала будут отправляться поезда по следующим направлениям:

🚂 №236 Одесса-Черновцы 14:54 🚂 №26 Одесса — Рахов 14:54 🚂 №36/38 Одесса-Ужгород-Пшемышль 15:54 🚂 №92 Одесса — Лозовая (Харьков)-Запорожье 17:56 🚂 №12 Одесса-Львов 21:04 🚂 №106 Одесса-Киев -21:18

Напомним, что три одесских поезда прибудут сегодня с опозданием.