Куда сегодня, 23 июня, можно уехать на поезде из Одессы

В четверг, 23 июня 2022 года с Одесского железнодорожного вокзала отправятся поезда по 6 направлениям.
Об этом сообщает телеграм-канал Одесского горсовета «Одеса. Офіційно».
В сообщении сказано:
Информируем Вас о том, что сегодня, 23 июня, с Одесского железнодорожного вокзала будут отправляться поезда по следующим направлениям:
- 🚂 №236 Одесса-Черновцы 14:54
- 🚂 №26 Одесса — Рахов 14:54
- 🚂 №36/38 Одесса-Ужгород-Пшемышль 15:54
- 🚂 №92 Одесса — Лозовая (Харьков)-Запорожье 17:56
- 🚂 №12 Одесса-Львов 21:04
- 🚂 №106 Одесса-Киев -21:18
Напомним, что три одесских поезда прибудут сегодня с опозданием.