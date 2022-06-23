Три одесских поезда прибудут сегодня с опозданием

В результате схождения грузового вагона на участке Задворье — Красное ожидаются задержки пассажирских поездов из Черновцов, Львова и Перемышля.
Об этом сообщил телеграм-канал Одесского городского совета «Одеса. Офіційно».
Задерживаются следующие поезда:
- № 26/236 Черновцы, Рахов — Одесса;
- № 12/11 Львов — Одесса;
- № 36/38 Перемышль, Ужгород — Одесса;
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- № 18/17 Львов — Харьков;
- № 258/260 Ивано-Франковск — Чернигов, Сумы;
- № 60/59 Чоп — Киев;
- № 32/31 Перемышль — Запорожье;
- № 92/91 Львов — Киев;
- № 2/1 Ивано-Франковск — Харьков;
- № 82/81 Ужгород — Киев;
- № 56/55 Рахов — Киев;
- № 749/750 Киев — Львов, Киев — Вена.
Время задержки можно отслеживать на портале uz-vezemo.com, информация обновляется каждый час.
Железнодорожники уже работают над восстановлением путей, движение не останавливается.