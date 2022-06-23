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Три одесских поезда прибудут сегодня с опозданием

Три одесских поезда прибудут сегодня с опозданием

В результате схождения грузового вагона на участке Задворье — Красное ожидаются задержки пассажирских поездов из Черновцов, Львова и Перемышля.

Об этом сообщил телеграм-канал Одесского городского совета «Одеса. Офіційно».

Задерживаются следующие поезда:

  • № 26/236 Черновцы, Рахов — Одесса;
  • № 12/11 Львов — Одесса;
  • № 36/38 Перемышль, Ужгород — Одесса;

***

  • № 18/17 Львов — Харьков;
  • № 258/260 Ивано-Франковск — Чернигов, Сумы;
  • № 60/59 Чоп — Киев;
  • № 32/31 Перемышль — Запорожье;
  • № 92/91 Львов — Киев;
  • № 2/1 Ивано-Франковск — Харьков;
  • № 82/81 Ужгород — Киев;
  • № 56/55 Рахов — Киев;
  • № 749/750 Киев — Львов, Киев — Вена.

Время задержки можно отслеживать на портале uz-vezemo.com, информация обновляется каждый час.

Железнодорожники уже работают над восстановлением путей, движение не останавливается.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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