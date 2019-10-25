Куда пойти с ребенком в эти выходные в Одессе

Оперный театр

пер. Чайковского, 1; тел.: 780-15-09, 780-15-28.

26 октября, 12.00 — «Русалочка»

Стоимость билетов — от 10 грн.

Театр кукол

ул. Пастера, 15; тел.: 723-20-58.

26 октября, 11.00, 13.00 — «Мечта маленького ослика»

27 октября, 11.00, 13.00 — «Кошкин дом»

Стоимость билетов — от 50 грн.

Театр юного зрителя

ул. Греческая, 48а; тел.: 722–75–63 (касса).

26 октября, 12.00 — «Валять дурака не запрещается»

27 октября, 12.00 — «Тайна королевской мантии»

Стоимость билетов — от 60 грн.

Фото: vogazeta

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