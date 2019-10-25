Куда пойти с ребенком в эти выходные в Одессе

Подготовили для вас театральную афишу на ближайшие туманные, осенние дни.
Оперный театр
пер. Чайковского, 1; тел.: 780-15-09, 780-15-28.
26 октября, 12.00 — «Русалочка»
Стоимость билетов — от 10 грн.
Театр кукол
ул. Пастера, 15; тел.: 723-20-58.
26 октября, 11.00, 13.00 — «Мечта маленького ослика»
27 октября, 11.00, 13.00 — «Кошкин дом»
Стоимость билетов — от 50 грн.
Театр юного зрителя
ул. Греческая, 48а; тел.: 722–75–63 (касса).
26 октября, 12.00 — «Валять дурака не запрещается»
27 октября, 12.00 — «Тайна королевской мантии»
Стоимость билетов — от 60 грн.
Фото: vogazeta