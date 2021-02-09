Кто в Одессе останется без света в среду – адреса

Завтра, в среду, 10 февраля, в Одессе из-за плановых работ энергетики планируют оставить без электроснабжения 30 улиц.
Как сообщает компания «Одессаоблэнерго», без света останутся следующие адреса:
2-й Лермонтовский переулок, 1, 1а, 5, 5а, 7
С 09:00 до 19:00;
Адмиральский проспект, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 6а, 1б, 12, 1а, 16а, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 30
С 09:00 до 17:00;
Богдана Хмельницкого улица, 23, 25, 27, 29, 52, 54, 58
С 09:00 до 17:00;
Большая Арнаутская улица, 1, 2, 2а, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 1/2, 7а, 10, 1/1, 11, 12, 14, 16, 21, 23, 25, 27, 31, 37
С 09:00 до 19:00;
Вишнёвая улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 16б, 3а, 21, 4а, 16/1, 16а, 40б, 40а, 35д, 35а, 26а, 29а, 27а, 28а, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 43
С 09:00 до 17:00;
Вишнёвый переулок, 2а, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12а, 14, 14а
С 09:00 до 17:00;
Вознесенский переулок, 26
С 09:00 до 19:00;
Волжский переулок, 1, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 20, 22
С 09:00 до 19:00;
Генерала Швыгина улица, 2, 4, 6
С 09:00 до 17:00;
Доковая улица, 20, 21
С 09:00 до 17:00;
Елисаветградский переулок, 3, 4, 5, 8/10, 9
С 09:00 до 19:00;
Запорожская улица, 2, 4/8, 8а, 9, 10, 12
С 09:00 до 17:00;
Канатная улица, 55, 57, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68
С 09:00 до 19:00;
Канатный переулок, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
С 09:00 до 19:00;
Контр-адмирала Лунина улица, 8, 10, 11, 12, 13
С 09:00 до 17:00;
Кристаловского улица, 1а, 3, 26
С 09:00 до 17:00;
Леонтовича улица, 7, 8, 10, 12
С 09:00 до 19:00;
Лермонтовский переулок, 1а, 1, 2, 4, 5, 3б, 11/1, 7а, 7, 9, 13
С 09:00 до 19:00;
Лидерсовский бульвар, 19/21, 21, 21в
С 09:00 до 19:00;
Малая Арнаутская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 16, 30
С 09:00 до 19:00;
Новаторов улица, 13, 15, 17
С 09:00 до 17:00;
Палубная улица, 10, 10а
С 09:00 до 17:00;
Прохоровская улица, 51, 53, 55, 57, 59, 61
С 09:00 до 17:00;
Скворцова улица, 26, 28, 30, 39, 41, 30а, 28а, 26/3, 47а, 43а, 43, 45, 47, 49, 51
С 09:00 до 17:00;
Среднефонтанская улица, 4, 10, 12, 14, 14а
С 09:00 до 19:00;
Судостроительная улица, 13, 15, 19, 21
С 09:00 до 17:00;
Фонтанская дорога, 12, 12/10, 12/3, 12/7, 12/8, 12/9, 12а, 12б, 12г, 12д
С 09:00 до 17:00;
Фруктовый переулок, 1, 3, 5, 7, 9
С 09:00 до 17:00;
Щоголева улица, 15, 22/1, 24, 26
С 09:00 до 17:00;
Якова Бреуса улица, 4, 35/2, 6, 8, 9, 9а, 11, 11а, 11б, 13, 13а, 15, 15а, 15б, 15б/1, 17, 17а, 4а, 19, 19/3, 21/2, 23, 25, 25а, 25б, 27, 27а, 29, 29а, 31, 31а, 33, 35, 17б
С 09:00 до 17:00.