Кто сегодня в Одессе останется без света

Для проведения ремонтных работ сегодня запланированы отключения электроэнергии в разных районах Одессы.
С 09:00 до 16:00 отключат электричество в жилых домах по адресам:
- Маяковского пер., 4, 6, 8, 10
- Некрасова пер., 1, 3, 5, 7
- Преображенская ул., 9А, 2, 11, 2а, 1, 4, 5, 6, 7, 18
- Софиевская ул., 15, 16, 7а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 30, 32, 34
- Торговая ул., 2, 5, 6, 1А, 1, 1Б, 3, 8, 10
С 09:00 до 17:00 — по адресам:
- 3-й Химический пер., 1, 2, 4, 5, 6, 8б, 8а, 3а, 13а, 7в, 5а, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42
- Атамана Головатого ул., 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 25/27, 25/27, 13, 14, 15, 17, 18, 31
- Атамана Чепиги ул., 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 32, 48, 50, 52
- Болгарская ул., 63, 65, 67, 82/84, 72, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 90
- Большая Арнаутская ул., 33, 35, 36, 38, 40, 45, 47, 49, 51, 53, 55
- Бугаевская ул., 56/2, 56/6, 56/7, 56/10, 56/4, 56/8, 56/5, 56/9, 56/3, 56/1, 56/8, 56/6
- Гайдара ул., 74В, 68, 72, 74, 74А
- Героев Крут ул., 20А41, 20В, 20А, 20, 57, 59, 61
- Гимназическая ул., 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 8/10, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 2224
- Канатная ул., 72, 74, 76, 78, 76ж
- Лейтенанта Шмидта ул., 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 17
- Малая Арнаутская ул., 34, 36, 38, 40, 43, 45, 46, 47, 48, 46а, 49, 51, 53, 55, 57, 59
- Одария ул., 12
- Осипова ул., 37, 5052, 50/52, 39, 41, 43, 45
- Пантелеймоновская ул., 7, 9, 44, 46, 48, 50, 52, 56
- Пушкинская ул., 41, 45, 55, 57, 59, 65, 67, 69, 71
- Химическая ул., 123б, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 232а, 218а, 194, 218б, 160а, 160б, 228а, 226а, 196, 220, 222, 224, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242
- Церковная ул., 1, 3, 8
- Черноморского Казачества ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 17.
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