Кто сегодня в Одессе останется без света

Для проведения ремонтных работ сегодня запланированы отключения электроэнергии в разных районах Одессы.

С 09:00 до 16:00 отключат электричество в жилых домах по адресам:

Маяковского пер., 4, 6, 8, 10

Некрасова пер., 1, 3, 5, 7

Преображенская ул., 9А, 2, 11, 2а, 1, 4, 5, 6, 7, 18

Софиевская ул., 15, 16, 7а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 30, 32, 34

Торговая ул., 2, 5, 6, 1А, 1, 1Б, 3, 8, 10

С 09:00 до 17:00 — по адресам:

3-й Химический пер., 1, 2, 4, 5, 6, 8б, 8а, 3а, 13а, 7в, 5а, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42

Атамана Головатого ул., 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 25/27, 25/27, 13, 14, 15, 17, 18, 31

Атамана Чепиги ул., 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 32, 48, 50, 52

Болгарская ул., 63, 65, 67, 82/84, 72, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 90

Большая Арнаутская ул., 33, 35, 36, 38, 40, 45, 47, 49, 51, 53, 55

Бугаевская ул., 56/2, 56/6, 56/7, 56/10, 56/4, 56/8, 56/5, 56/9, 56/3, 56/1, 56/8, 56/6

Гайдара ул., 74В, 68, 72, 74, 74А

Героев Крут ул., 20А41, 20В, 20А, 20, 57, 59, 61

Гимназическая ул., 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 8/10, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 2224

Канатная ул., 72, 74, 76, 78, 76ж

Лейтенанта Шмидта ул., 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 17

Малая Арнаутская ул., 34, 36, 38, 40, 43, 45, 46, 47, 48, 46а, 49, 51, 53, 55, 57, 59

Одария ул., 12

Осипова ул., 37, 5052, 50/52, 39, 41, 43, 45

Пантелеймоновская ул., 7, 9, 44, 46, 48, 50, 52, 56

Пушкинская ул., 41, 45, 55, 57, 59, 65, 67, 69, 71

Химическая ул., 123б, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 232а, 218а, 194, 218б, 160а, 160б, 228а, 226а, 196, 220, 222, 224, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242

Церковная ул., 1, 3, 8

Черноморского Казачества ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 17.