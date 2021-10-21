Кто сегодня отмечает именины по православному календарю?

Имя Дмитрий означает в переводе с древнегреческого «посвящённый богине Деметре».

Имя Николай корнями уходит в Древнюю Грецию и переводится как «побеждать» и «народ».

Имя Василий происходит от древнегреческого слова «басилейос», что означает «царский, царственный». Аналоги этого имени встречаются во многих западно- и восточноевропейских языках. Например, во Франции — Базиль, в Англии — Бэзил.

Имя Виктор происходит от латинского слова «victor», которое переводится как «победитель». В эпоху становления христианства это имя стало популярным, так как связывалось с победой Христа над смертью и грехом.

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