Выплаты от ООН: как получить денежную помощь от международных организаций

Различные агентства Организации Объединенных Наций (ООН) продолжают выплачивать денежную помощь. Однако людям, чтобы получить эти выплаты, приходится выстаивать длинные очереди в банковских отделениях. Что советуют в Министерстве социальной политики?

В Министерстве социальной политики уточнили, что претенденты на денежную помощь от ООН регистрируются через платформу «єДопомога». На данный момент подача новых заявок приостановлена для обработки уже имеющихся. Здесь также можно проверить статус начисления денежных средств по ранее поданным заявкам.

Выплату денежной помощи международные организации присылают банковским переводом через «Western Union» («Вестерн Юнион»).

На мобильный телефон заявителя поступает СМС сообщение с кодом банковского перевода (MTCN-код). Далее деньги можно получить двумя способами.

Получение денежных средств через онлайн-банкинг

Получить средства можно с помощью онлайн-банкинга в следующих банках: «ПриватБанк», «Ощадбанк» или «Акцент Банк» («А-Банк»).

Например, если вы используете приложение «Приват24», нужно:

во вкладке «Сервисы» выбрать пункт «Переводы» — «Международные переводы» — «Western Union»;

ввести контрольный номер перевода, сумму и необходимую валюту;

выбрать карту, на которую хотите получить деньги.

Получение денежных средств наличными в кассах

Получить наличные можно в любом отделении таких банков: «ПриватБанк», «А-Банк», «Райффайзен Банк Аваль», «Ощадбанк», «Укргазбанк», «Украинская финансовая группа». А также в отделениях «Укрпочты» или «Новой почты».

Для того чтобы получить деньги, при себе необходимо иметь один из документов:

паспорт гражданина Украины, ID-карту, цифровые версии указанных документов в приложении «Дія» (их не принимают только в «Ощадбанке») или загранпаспорт;

идентификационный код.

Если по каким-либо причинам вы не смогли получить средства, обращайтесь в рабочее время на бесплатную «горячую линию» ООН: 0-800-600-122.

Ольга Новикова

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