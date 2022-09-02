Кто первый родился в Одессе в День города?

День города: жители поздравили Одессу с праздником (видео) 2 сентября Одесса отмечает свой День рождения. «Одесская жизнь» попросила людей на улицах поздравить город с праздником и рассказать, за что они его любят. ПОДРОБНЕЕ

День рождения Одессы: кто стал новым почетным горожанином? (видео, фото) Сегодня, 2 сентября 2022 года, в День города Одессы, на Думской площади торжественно подняли Флаг Одессы. Также в этот день в городе стало на одного почетного горожанина больше, сообщили в мэрии. ПОДРОБНЕЕ