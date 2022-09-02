Кто первый родился в Одессе в День города?

Первым маленьким украинцем, родившимся в Одессе в День рождения города в этом году, стал мальчик.
Как сообщает Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно», малыш появился на свет в 00 часов 02 минуты 2 сентября 2022 года в одесском роддоме №4.
Вес новорожденного – 3100 граммов, рост – 52 сантиметра.
Мальчик стал вторым ребенком в семье жительницы Суворовского района Екатерины. Маленькому одесситу выбрали красивое имя Дамир.
Мать и младенец чувствуют себя хорошо.
Ранее «Одесская жизнь» сообщала, сколько малышей появилось на свет в Одессе за последнюю неделю августа.
Фото иллюстративное