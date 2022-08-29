Роддома Одессы: сколько малышей появилось на свет за последнюю неделю августа?

На прошедшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 137 маленьких украинцев, в числе которых две двойни.
По информации горсовета, новорожденные мальчики на минувшей неделе одержали численное преимущество с минимальным перевесом – на свет появились 69 маленьких одесситов и 68 юных одесситок.
Наибольшее количество родов на прошедней неделе приняли медики городского роддома №7, где увидели свет 49 малышей.
Все городские родильные дома Одессы продолжают работать и в полном объеме оказывать медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным. Медицинский персонал находится на рабочих местах.