Роддома Одессы: сколько малышей появилось на свет за последнюю неделю августа?

Анекдот дня: за что Соня пилит мужа? Доброе утро, Одесса! Итак, воскресенье. А это значит – отдыхаем, высыпаемся, вкусняшками объедаемся, близких радуем и с ними же не ссоримся, деньги лишние не тратим, жен любим, мужей не пилим. ПОДРОБНЕЕ

На Одесчине мужчина выстрелил в голову 10-летнему соседскому мальчишке В Одесском районе правоохранители расследуют обстоятельства, при которых был ранен 10-летний ребенок. Мальчика накануне госпитализировали с открытым проникающим осколочным ранением черепа, сообщает областное управление полиции. ПОДРОБНЕЕ