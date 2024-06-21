Магнитные бури: кто ощутит последствия солнечной активности 21 июня

По прогнозу ученых Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, в пятницу, 21 июня, ожидается повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды.
Напомним, магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять как на работу систем связи, так и на наше здоровье. Наиболее подвержены влиянию магнитных бурь пожилые, метеозависимые люди и беременные женщины.
В дни магнитных бурь могут наблюдаться головная боль и головокружение, тошнота, нарушение сна, скачки давления и пульса, боли в мышцах, суставах, общая слабость, повышение тревожности.
Как пережить магнитную бурю
- Во время магнитных бурь ешьте меньше острой, жирной, жареной пищи;
- Ограничьте употребление алкоголя, кофе и энергетиков;
- Чаще ешьте зелень, овощи, фрукты и рыбу;
- Постарайтесь меньше нервничать, не участвуйте в конфликтах;
- Больше времени проводите на открытом воздухе и проветривайте комнату;
- Ложитесь спать в одно и то же время, а перед сном по возможности откажитесь от просмотра телевизора и гаджетов.