Магнітні бурі: хто відчує наслідки сонячної активності 21 червня

Нагадаємо, магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, спричинені спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати як на роботу систем зв’язку, так і на наше здоров’я. Найбільш схильні до впливу магнітних бур літні, метеозалежні люди та вагітні жінки.

У дні магнітних бур можуть спостерігатися головний біль і запаморочення, нудота, порушення сну, перепади тиску і пульсу, болі в м’язах, суглобах, загальна слабкість, підвищення тривожності.

Як пережити магнітну бурю