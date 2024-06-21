Магнітні бурі: хто відчує наслідки сонячної активності 21 червня

Магнітні бурі: хто відчує наслідки сонячної активності 21 червня

За прогнозом учених Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, у п’ятницю, 21 червня, очікується підвищена геомагнітна активність, можливі періоди штормової космічної погоди.

Нагадаємо, магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, спричинені спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати як на роботу систем зв’язку, так і на наше здоров’я. Найбільш схильні до впливу магнітних бур літні, метеозалежні люди та вагітні жінки.

У дні магнітних бур можуть спостерігатися головний біль і запаморочення, нудота, порушення сну, перепади тиску і пульсу, болі в м’язах, суглобах, загальна слабкість, підвищення тривожності.

Як пережити магнітну бурю

  • Під час магнітних бур їжте менше гострої, жирної, смаженої їжі;
  • Обмежте вживання алкоголю, кави та енергетиків;
  • Частіше їжте зелень, овочі, фрукти та рибу;
  • Постарайтеся менше нервувати, не беріть участі в конфліктах;
  • Більше часу проводьте на відкритому повітрі і провітрюйте кімнату;
  • Лягайте спати в один і той самий час, а перед сном, за можливості, відмовтеся від перегляду телевізора і гаджетів.

 

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