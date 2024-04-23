Новости Одессы и Одесской области

Плановые отключения 23 апреля: кто из одесситов останется без света до четверга

Плановые отключения 23 апреля: кто из одесситов останется без света до четверга

Во вторник, 23 апреля 2024 года, в связи с плановыми работами ДТЭК «Одесские электросети» некоторые одесситы остались без электроэнергии. Часть улиц будет обесточена до четверга 25 апреля.

Северный РЭС

Работы с 08:00 23 апреля до 16:00 25 апреля

  • Молодогвардейская, 1-71,
  • 4-я Садовая, 1-38,
  • Державина, 1/гар, 2-17, 3, 164,
  • Ростовская, 20-68,
  • пер. Державина, 1-27,
  • Южная дорога, 1-73,
  • Донецкая, 1, 5-25,
  • Кишиневская, 2-20, 24,
  • Котлеевская (Ломоносова), 10-12, 20,
  • Николаевская дорога, 168, 257-261/корп.1,263,263 а,
  • 6-я Садовая, 1-71,
  • 1-я Садовая, 1-39,
  • 2-я Садовая, 1-42,
  • Малая Садовая, 1-22,
  • 2-я линия на жилмассиве, 12,
  • Капитана Кузнецова, 3-14,
  • Керченская, 27-62,
  • пер. 1-й Керченский, 3-11,
  • пер. 3-й Керченский, 3,4,6,
  • 3-я Садовая, 1-49, 5-я Садовая, 1-14,
  • Большая Садовая, 1-52,
  • пер. Векслера, 1,
  • просп. Добровольского, 52,
  • Николаевская дор.32 б
  • Мологвардейская, 65.

Южный РЭС

Работы до 19:00

  • Абрикосовая, 4-16,45-79/уч корп.12, 81-105А,
  • Дубовая Роща, 2-57,
  • Лигинская (Макаренко), 1-33,
  • Писарева, 28-40В,
    Равенства, 88-104,195,
  • переулок 1-й Равенства, 90,
  • переулок Абрикосовый, 1-29,
  • переулок Равенства, 92,
  • Фонтанская дорога, 106/корп.37, 40,
  • пер. Янтарный, 6-8,
  • Тимирязева, 34,
  • Авдеева-Черноморского, 24-159,
  • Жаботинского, 1-57,
  • Ефима Геллера, 12, 27-90,
  • Неделина, 1-97,
  • Петрашевского, 15-32,
  • пер. 3-й Проектируемый, 3а,3б,5а,
  • пер. Костеловской, 2-8,
  • Бригадная, 23-55,
  • Гвардейская, 7-21,
  • Чубаевская, 8,8/корп.1,12,
  • Штурвальная, 15-21.

Работы до 17:00

  • просп. Академика Глушко, 5, 11/корп.1,2.
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