Плановые отключения 23 апреля: кто из одесситов останется без света до четверга

Во вторник, 23 апреля 2024 года, в связи с плановыми работами ДТЭК «Одесские электросети» некоторые одесситы остались без электроэнергии. Часть улиц будет обесточена до четверга 25 апреля.
Северный РЭС
Работы с 08:00 23 апреля до 16:00 25 апреля
- Молодогвардейская, 1-71,
- 4-я Садовая, 1-38,
- Державина, 1/гар, 2-17, 3, 164,
- Ростовская, 20-68,
- пер. Державина, 1-27,
- Южная дорога, 1-73,
- Донецкая, 1, 5-25,
- Кишиневская, 2-20, 24,
- Котлеевская (Ломоносова), 10-12, 20,
- Николаевская дорога, 168, 257-261/корп.1,263,263 а,
- 6-я Садовая, 1-71,
- 1-я Садовая, 1-39,
- 2-я Садовая, 1-42,
- Малая Садовая, 1-22,
- 2-я линия на жилмассиве, 12,
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- Керченская, 27-62,
- пер. 1-й Керченский, 3-11,
- пер. 3-й Керченский, 3,4,6,
- 3-я Садовая, 1-49, 5-я Садовая, 1-14,
- Большая Садовая, 1-52,
- пер. Векслера, 1,
- просп. Добровольского, 52,
- Николаевская дор.32 б
- Мологвардейская, 65.
Южный РЭС
Работы до 19:00
- Абрикосовая, 4-16,45-79/уч корп.12, 81-105А,
- Дубовая Роща, 2-57,
- Лигинская (Макаренко), 1-33,
- Писарева, 28-40В,
Равенства, 88-104,195,
- переулок 1-й Равенства, 90,
- переулок Абрикосовый, 1-29,
- переулок Равенства, 92,
- Фонтанская дорога, 106/корп.37, 40,
- пер. Янтарный, 6-8,
- Тимирязева, 34,
- Авдеева-Черноморского, 24-159,
- Жаботинского, 1-57,
- Ефима Геллера, 12, 27-90,
- Неделина, 1-97,
- Петрашевского, 15-32,
- пер. 3-й Проектируемый, 3а,3б,5а,
- пер. Костеловской, 2-8,
- Бригадная, 23-55,
- Гвардейская, 7-21,
- Чубаевская, 8,8/корп.1,12,
- Штурвальная, 15-21.
Работы до 17:00
- просп. Академика Глушко, 5, 11/корп.1,2.