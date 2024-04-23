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Планові відключення 23 квітня: хто з одеситів залишиться без світла до четверга

Планові відключення 23 квітня: хто з одеситів залишиться без світла до четверга

У вівторок, 23 квітня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами ДТЕК “Одеські електромережі” деякі одесити залишилися без електроенергії. Частина вулиць буде знеструмлена до четверга 25 квітня.

Північний РЕМ

Роботи з 08:00 23 квітня до 16:00 25 квітня

  • Молодогвардійська, 1-71,
  • 4-а Садова, 1-38,
  • Державіна, 1/гар, 2-17, 3, 164,
  • Ростовська, 20-68,
  • пров. Державіна, 1-27,
  • Південна дорога, 1-73,
  • Донецька, 1, 5-25,
  • Кишинівська, 2-20, 24,
  • Котлєєвська (Ломоносова), 10-12, 20,
  • Миколаївська дорога, 168, 257-261/корп.1,263,263а,
  • 6-а Садова, 1-71,
  • 1-а Садова, 1-39,
  • 2-а Садова, 1-42,
  • Мала Садова, 1-22,
  • 2-а лінія на житловому масиві, 12,
  • Капітана Кузнєцова, 3-14,
  • Керченська, 27-62,
  • пров. 1-й Керченський, 3-11,
  • пров. 3-й Керченський, 3,4,6,
  • 3-я Садова, 1-49,
  • 5-а Садова, 1-14,
  • Велика Садова, 1-52,
  • пров. Векслера, 1,
  • просп. Добровольського, 52,
  • Миколаївська дор.32б
  • Мологвардійська, 65.

Південний РЕМ

Роботи до 19:00

  • Абрикосова, 4-16,45-79/уч корп.12, 81-105А,
  • Дубовий Гай, 2-57,
  • Лігінська (Макаренка), 1-33,
  • Писарева, 28-40В,
    Рівності, 88-104,195,
  • пров. 1-й Рівності, 90,
  • пров. Абрикосовий, 1-29,
  • пров. Рівності, 92,
  • Фонтанська дорога, 106/корп.37, 40,
  • пров. Янтарний, 6-8,
  • Тімірязєва, 34,
  • Авдєєва-Чорноморського, 24-159,
  • Жаботинського, 1-57,
  • Юхима Геллера, 12, 27-90,
  • Недєліна, 1-97,
  • Петрашевського, 15-32,
  • пров. 3-й Проектований, 3а,3б,5а,
  • пров. Костеловської, 2-8,
  • Бригадна, 23-55,
  • Гвардійська, 7-21,
  • Чубаївська, 8,8/корп.1,12,
  • Штурвальна, 15-21.

Роботи до 17:00

  • просп. Академіка Глушка, 5, 11/корп.1,2.
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