Планові відключення 23 квітня: хто з одеситів залишиться без світла до четверга

У вівторок, 23 квітня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами ДТЕК “Одеські електромережі” деякі одесити залишилися без електроенергії. Частина вулиць буде знеструмлена до четверга 25 квітня.
Північний РЕМ
Роботи з 08:00 23 квітня до 16:00 25 квітня
- Молодогвардійська, 1-71,
- 4-а Садова, 1-38,
- Державіна, 1/гар, 2-17, 3, 164,
- Ростовська, 20-68,
- пров. Державіна, 1-27,
- Південна дорога, 1-73,
- Донецька, 1, 5-25,
- Кишинівська, 2-20, 24,
- Котлєєвська (Ломоносова), 10-12, 20,
- Миколаївська дорога, 168, 257-261/корп.1,263,263а,
- 6-а Садова, 1-71,
- 1-а Садова, 1-39,
- 2-а Садова, 1-42,
- Мала Садова, 1-22,
- 2-а лінія на житловому масиві, 12,
- Капітана Кузнєцова, 3-14,
- Керченська, 27-62,
- пров. 1-й Керченський, 3-11,
- пров. 3-й Керченський, 3,4,6,
- 3-я Садова, 1-49,
- 5-а Садова, 1-14,
- Велика Садова, 1-52,
- пров. Векслера, 1,
- просп. Добровольського, 52,
- Миколаївська дор.32б
- Мологвардійська, 65.
Південний РЕМ
Роботи до 19:00
- Абрикосова, 4-16,45-79/уч корп.12, 81-105А,
- Дубовий Гай, 2-57,
- Лігінська (Макаренка), 1-33,
- Писарева, 28-40В,
Рівності, 88-104,195,
- пров. 1-й Рівності, 90,
- пров. Абрикосовий, 1-29,
- пров. Рівності, 92,
- Фонтанська дорога, 106/корп.37, 40,
- пров. Янтарний, 6-8,
- Тімірязєва, 34,
- Авдєєва-Чорноморського, 24-159,
- Жаботинського, 1-57,
- Юхима Геллера, 12, 27-90,
- Недєліна, 1-97,
- Петрашевського, 15-32,
- пров. 3-й Проектований, 3а,3б,5а,
- пров. Костеловської, 2-8,
- Бригадна, 23-55,
- Гвардійська, 7-21,
- Чубаївська, 8,8/корп.1,12,
- Штурвальна, 15-21.
Роботи до 17:00
- просп. Академіка Глушка, 5, 11/корп.1,2.