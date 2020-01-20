Кто из одесситов останется без газа 20 января

На распределительном газопроводе среднего давления по ул. Вице-Адмирала Азарова требуется провести дополнительные работы.
Об это сообщает пресс-служба одесского горсовета.
В связи с этим 20 января не будет газа у жителей по таким адресам:
№
п/п
Адрес
Название организации
1
ул. Вице-Адмирала Азарова , 13
население
2
ул. Вице-Адмирала Азарова , 13, кв. 69, 70
индивидуальное отопление, квартиры
3
ул. Вице-Адмирала Азарова , 13-а
население
4
ул. Вице-Адмирала Азарова , 13/1 – 13/10
население
5
ул. Вице-Адмирала Азарова , 13
крышная котельная
Отключить одесситов от газоснабжения должны с 10.00, а к 17.30 возобновить подачу газа.
Фото: 34.ua
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