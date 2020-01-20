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Новости Одессы и Одесской области

Кто из одесситов останется без газа 20 января

Кто из одесситов останется без газа 20 января

На распределительном газопроводе среднего давления по ул. Вице-Адмирала Азарова требуется провести дополнительные работы.

Об это сообщает пресс-служба одесского горсовета.

В связи с этим 20 января не будет газа у жителей по таким адресам:

п/п
Адрес
Название организации
1
ул.  Вице-Адмирала Азарова , 13
население
2
ул.  Вице-Адмирала Азарова , 13, кв. 69, 70
индивидуальное отопление, квартиры
3
ул.  Вице-Адмирала Азарова , 13-а
население
4
ул.  Вице-Адмирала Азарова , 13/1 – 13/10
население
5
ул.  Вице-Адмирала Азарова , 13
крышная котельная

Отключить одесситов от газоснабжения должны с 10.00, а к 17.30 возобновить подачу газа.

Фото: 34.ua

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