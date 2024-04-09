Новости Одессы и Одесской области

Кто из одесситов 9 апреля останется без света: адреса

Кто из одесситов 9 апреля останется без света: адреса

Во вторник, 9 апреля 2024 года, в связи с плановыми работами энергетиков некоторые одесситы остались без электроэнергии. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.

Центральный РЭС

Работы до 19:00

  • Прохоровская, 11-77а,
  • Степная, 15-42,
  • Дальницкая, 1-42,
  • Колоническая, 9,11,
  • переулок Виноградный, 23,
  • Михайловская, 17,
  • переулок Банный, 2,
  • Мясоедовская, 13-26,
  • Балковская, 177-183,
  • Малая Арнаутская, 90-113,
  • Ковальская, 19-59,
  • Преображенская, 27-82,
  • Еврейская, 36-57,
  • переулок Ониловой, 3-14,
  • сквер Старобазарный, 3,7,
  • Троицкая, 45-60,
  • Успенская, 60-64, 97-105,
  • просп. Украинских Героев (просп. Александровский), 2-27,
  • пл. Соборная, 1,
  • Большая Арнаутская, 80-111,
  • Льва Толстого, 17-19,
  • Спиридоновская, 12-21,
  • Нежинская, 64-72,
  • Тираспольская, 1-12,
  • Жуковского, 27-39,
  • Валерия Самофалова (Каманина), 1-25,
  • пер. Морской, 2, 12, 29,
  • Новосельского, 14-16, 88-110,
  • Мечникова, 2-14,
  • Пастера, 2,
  • Старопортофранковская, 5-13,
  • Кольцевая, 8, 8а,
  • переулок. Хрустальный, 2-4,
  • переулок Успенский, 3-23,
  • пл. Веры Холодной, 1,3,
  • переулок Университетский, 1,
  • переулок Нечипоренко, 4-14,
  • переулок Покровский, 3, 5,
  • Базарная, 92, 100

Южный РЭС

Работы до 17:00

  • просп. Академика Глушко, 11б, 11в, 5б, 11/корп.1, 5в,

Работы до 18:00

  • Ляпидевского, 3-16,
  • Фонтанская дорога, 141, 141а,
  • переулок Ванный, 3-9е

Северный РЭС

Работы до 17:00

  • Тепличная, 1, 2, 3, 4, 6б, 14, 16а, 17,
  • Льва Симиренко, 2,
  • Гладкова, 78-293,
  • Республиканская, 194-289,
  • Хаджибейская дорога, 313
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