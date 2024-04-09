Кто из одесситов 9 апреля останется без света: адреса

Во вторник, 9 апреля 2024 года, в связи с плановыми работами энергетиков некоторые одесситы остались без электроэнергии. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.
Центральный РЭС
Работы до 19:00
- Прохоровская, 11-77а,
- Степная, 15-42,
- Дальницкая, 1-42,
- Колоническая, 9,11,
- переулок Виноградный, 23,
- Михайловская, 17,
- переулок Банный, 2,
- Мясоедовская, 13-26,
- Балковская, 177-183,
- Малая Арнаутская, 90-113,
- Ковальская, 19-59,
- Преображенская, 27-82,
- Еврейская, 36-57,
- переулок Ониловой, 3-14,
- сквер Старобазарный, 3,7,
- Троицкая, 45-60,
- Успенская, 60-64, 97-105,
- просп. Украинских Героев (просп. Александровский), 2-27,
- пл. Соборная, 1,
- Большая Арнаутская, 80-111,
- Льва Толстого, 17-19,
- Спиридоновская, 12-21,
- Нежинская, 64-72,
- Тираспольская, 1-12,
- Жуковского, 27-39,
- Валерия Самофалова (Каманина), 1-25,
- пер. Морской, 2, 12, 29,
- Новосельского, 14-16, 88-110,
- Мечникова, 2-14,
- Пастера, 2,
- Старопортофранковская, 5-13,
- Кольцевая, 8, 8а,
- переулок. Хрустальный, 2-4,
- переулок Успенский, 3-23,
- пл. Веры Холодной, 1,3,
- переулок Университетский, 1,
- переулок Нечипоренко, 4-14,
- переулок Покровский, 3, 5,
- Базарная, 92, 100
Южный РЭС
Работы до 17:00
- просп. Академика Глушко, 11б, 11в, 5б, 11/корп.1, 5в,
Работы до 18:00
- Ляпидевского, 3-16,
- Фонтанская дорога, 141, 141а,
- переулок Ванный, 3-9е
Северный РЭС
Работы до 17:00
- Тепличная, 1, 2, 3, 4, 6б, 14, 16а, 17,
- Льва Симиренко, 2,
- Гладкова, 78-293,
- Республиканская, 194-289,
- Хаджибейская дорога, 313