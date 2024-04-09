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Хто з одеситів 9 квітня залишиться без світла: адреси

Хто з одеситів 9 квітня залишиться без світла: адреси

У вівторок, 9 квітня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами енергетиків деякі одесити залишилися без електроенергії. ДТЕК “Одеські електромережі” повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт.

Центральний РЕМ

Роботи до 19:00

  • Прохоровська, 11-77а,
  • Степова, 15-42,
  • Дальницька, 1-42,
  • Колоничеська, 9,11,
  • пров. Виноградний, 23,
  • Михайлівська,17,
  • пров. Банний, 2,
  • М’ясоїдівська, 13-26,
  • Балківська, 177-183,
  • Мала Арнаутська, 90-113,
  • Ковальська, 19-59,
  • Преображенська, 27-82,
  • Єврейська, 36-57,
  • пров. Онілової, 3-14,
  • сквер Старобазарний, 3,7,
  • Троїцька, 45-60,
  • Успенська, 60-64, 97-105,
  • просп. Українських Героїв (просп. Олександрівський), 2-27,
  • пл. Соборна, 1,
  • Велика Арнаутська, 80-111,
  • Льва Толстого, 17-19,
  • Спірідонивська, 12-21,
  • Ніжинська, 64-72,
  • Тираспольська, 1-12,
  • Жуковського, 27-39,
  • Валерія Самофалова (Каманіна), 1-25,
  • пров. Каманіна, 2, 3, 4,
  • пров. Морський, 2, 12, 29,
  • Новосельського, 14-16, 88-110,
  • Мечникова, 2-14,
  • Пастера, 2,
  • Старопортофранківська, 5-13,
  • Кільцева, 8, 8а,
  • пров. Кришталевий, 2-4,
  • пров. Успенський, 3-23,
  • пл. Віри Холодної, 1,3,
  • пров. Університетський, 1,
  • пров. Нечипоренка, 4-14,
  • пров. Покровський, 3, 5,
  • Базарна, 92, 100

Південний РЕМ

Роботи до 17:00

  • просп. Академіка Глушка, 11б, 11в, 5б, 11/корп.1, 5в,

Роботи до 18:00

  • Ляпідєвського, 3-16,
  • Фонтанська дорога, 141, 141а,
  • пров. Ванний, 3-9е

Північний РЕМ

Роботи до 17:00

  • Теплична, 1, 2, 3, 4, 6б, 14, 16а, 17,
  • Льва Симиренка, 2,
  • Гладкова, 78-293,
  • Республіканська, 194-289,
  • Хаджибейська дорога, 313
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