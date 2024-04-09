Хто з одеситів 9 квітня залишиться без світла: адреси

У вівторок, 9 квітня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами енергетиків деякі одесити залишилися без електроенергії. ДТЕК “Одеські електромережі” повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт.
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- Степова, 15-42,
- Дальницька, 1-42,
- Колоничеська, 9,11,
- пров. Виноградний, 23,
- Михайлівська,17,
- пров. Банний, 2,
- М’ясоїдівська, 13-26,
- Балківська, 177-183,
- Мала Арнаутська, 90-113,
- Ковальська, 19-59,
- Преображенська, 27-82,
- Єврейська, 36-57,
- пров. Онілової, 3-14,
- сквер Старобазарний, 3,7,
- Троїцька, 45-60,
- Успенська, 60-64, 97-105,
- просп. Українських Героїв (просп. Олександрівський), 2-27,
- пл. Соборна, 1,
- Велика Арнаутська, 80-111,
- Льва Толстого, 17-19,
- Спірідонивська, 12-21,
- Ніжинська, 64-72,
- Тираспольська, 1-12,
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- Валерія Самофалова (Каманіна), 1-25,
- пров. Каманіна, 2, 3, 4,
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- Новосельського, 14-16, 88-110,
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- Старопортофранківська, 5-13,
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- пров. Кришталевий, 2-4,
- пров. Успенський, 3-23,
- пл. Віри Холодної, 1,3,
- пров. Університетський, 1,
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- пров. Покровський, 3, 5,
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- Фонтанська дорога, 141, 141а,
- пров. Ванний, 3-9е
Північний РЕМ
Роботи до 17:00
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- Льва Симиренка, 2,
- Гладкова, 78-293,
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- Хаджибейська дорога, 313