«Крыша поехала»: депутаты объявили шифер вне закона

В их числе – запрет на использование при строительных работах изделий, содержащих асбест: шифера, утеплителей, труб. В связи с чем хотят ввести такой запрет и как это может отразиться на стоимости строительных материалов?

С заботой о здоровье или строительных корпорациях?

С одной стороны, запрет на содержащие асбест материалы – это забота о здоровье граждан. Ведь этот минерал известен как канцероген, вызывающий онкологические заболевания. Поэтому во многих развитых странах материалы, созданные из него, запрещены. Но дело в том, что асбест бывает разный: вредный амфибол и безопасный хризотил. И если в странах Европы зачастую использовали амфибол, то в Украине – хризотил. Именно из него шифер и производят. Потому, считают специалисты, совершенно неоправданнолишать людей дешевых стройматериалов. Ведь в наших селах практически каждая хата – «под шифером». Причем покрыты дома, как правило, шифером из хризотила – безопасного, проверенного временем и доступного. Стоит он порядка 130-150 гривен за лист. А вот «экологически чистые» стройматериалы – в два-три раза дороже «устаревшего».

А ведь крыши необходимо периодически обновлять, поэтому запрет шифера может ощутимо ударить по нашим кошелькам. Похоже, считают эксперты, под прикрытием нового закона в Верховной Раде пытаются «протолкнуть» интересы крупных строительных корпораций – производителей дорогих кровельных материалов. О нуждах простых людей, по обыкновению, позабыли.

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Менять шифер не придется

Впрочем, опасаться, что нас заставят снимать старый шифер и покрывать крыши европейскими кровельными материалами, не стоит. В документе об обязательном демонтаже уже установленных стройматериалов ничего не сказано. Да и закон обратной силы не имеет. Что же касается строительства новых домов или ремонта старых крыш – тут могут быть проблемы. Ведь если шифер запретят, из продажи он попросту исчезнет. Правда, останутся так называемые безасбестовый шифер, еврошифер и другие дорогостоящие материалы. Понятно, «по карману» они далеко не всем.

Так что, прежде чем запрещать асбест, эксперты советуют депутатам детально изучить исследования о безопасности хризотил-асбеста. А если все же «бюджетный» шифер использовать не позволят – начислять субсидии на покупку дорогостоящих «чистых» стройматериалов. Впрочем, о подобных программах сегодня никто не говорит. Да и вряд ли они сейчас возможны – когда даже на субсидии по коммуналке денег не хватает.

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