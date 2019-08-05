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Новости Одессы и Одесской области

«Крок до моря»: як реконструюють зелену зону на бульварі Жванецького в Одесі

«Крок до моря»: як реконструюють зелену зону на бульварі Жванецького в Одесі

Реконструкція бульвару тільки розпочалася, а у проекті уже знайшли недоліки.

Початок реконструкції бульвару Жванецького обговорювали під час апаратної наради 5 серпня у Одеській міській раді, повідомляє «Думская».

За підсумками відкритого архітектурного конкурсу на кращу проектну пропозицію по благоустрою зеленої зони схилів в районі бульвару Михайла Жванецького (від Одеського художнього музею до Військового узвозу) визначили переможця. Ним став проект «Крок до моря» колективу одеських і харківських архітекторів.

– На конкурс було подано понад 80 заявок від архітекторів, студентів профільних ВНЗ, творчих архітекторських студій та об’єднань. Переможцем став спільний проект одеситів і харків’ян «Крок до моря». Призовий фонд цього проекту склав 120 тисяч гривень, – зазначив Михайло Шайденко.

Наразі на бульварі Жванецького ведуться ремонтні роботи, там зняли асфальт та змінюють комунікації.

Міський голова Геннадій Труханов, у свою чергу, поцікавився, як буде вирішуватися питання відведення стоків зі схилів під бульваром Жванецького, які також повинні упорядкувати.

-Лотки для відведення води знаходяться в незадовільному стані, проте до стадії проектної документації це питання не дійшло, – відповів начальник управління капітального будівництва Борис Панов.

– Про що ми тоді можемо говорити? Ми будемо наводити там красу, а її при першому ж дощі змиє! Потрібно, щоб в результаті вийшов гарний упорядкований куточок, що гармонійно поєднається с парками на схилах та старовинним ансамблем вулиць і кварталів міста в тому історичному районі. Йому необхідне добре освітлення, щоб люди могли спокійно відпочивати вечорами, – підсумував Труханов.

Нагадаємо, місяць тому «Одесская жизнь» розповідала про те, як виглядатиме реконструйована зелена зона на бульварі Жванецького.

Фото: odessitua.com

 

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