Бульвар Жванецкого планируют украсить «сухим фонтаном» и скульптурами

Пока что здесь меняют дорожное покрытие, но городские власти обещают создать велодорожку и несколько интересных локаций и фотозон.
Сейчас бульвар выглядит как проселочная дорога — на нем сняли старое бетонное покрытие, а в ближайшее время обещают начать укладку плитки.
В мэрии обещают, что здесь обустроят велосипедную дорожку, а также разместят большую детскую площадку.
Кроме того, планируется разместить так называемый «сухой фонтан» — наподобие фонтанчиков возле дельфинария. А одесским скульпторам предложат разместить вдоль бульвара свои работы, сообщает Odessit.ua.
Также в мэрии планируют привести в порядок соседние с бульваром склоны и восстановить сквер Жанны Лябурб.
Стоимость работ – около 24 млн. грн.
Как сообщала “Одесская жизнь”, в апреле жюри утвердило проект реконструкции склонов возле бульвара.
Капремонт бульвара Жванецкого обещают завершить до 2020 года.2 комментарии
неубирающиеся дворы мэрскими ЖКСами в рытвинах и без асфальта и ливневок, облезлые дома от дореволюционных до сталинско-хрущевских, густо поставленные термитники новостроек. конечно, нужны бульвары. чтобы глаза отводить от разрухи и личной нищеты миллиардных должников. и толерантно. не платят и пусть живут не платя (в дерьме). неплательщики ведь вряд ли до бульваров доковыляют. а на налоги плательщиков свои фирмы накатают сухих фонтанов.
про танцюр еще напишите. все депутаты получили по миллиону на подаяния горожанам, о подает только Танцюра, судя по его отчетам в сми