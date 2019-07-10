Бульвар Жванецкого планируют украсить «сухим фонтаном» и скульптурами

Пока что здесь меняют дорожное покрытие, но городские власти обещают создать велодорожку и несколько интересных локаций и фотозон.

Сейчас бульвар выглядит как проселочная дорога — на нем сняли старое бетонное покрытие, а в ближайшее время обещают начать укладку плитки.

В мэрии обещают, что здесь обустроят велосипедную дорожку, а также разместят большую детскую площадку.

Кроме того, планируется разместить так называемый «сухой фонтан» — наподобие фонтанчиков возле дельфинария. А одесским скульпторам предложат разместить вдоль бульвара свои работы, сообщает Odessit.ua.

Также в мэрии планируют привести в порядок соседние с бульваром склоны и восстановить сквер Жанны Лябурб.

Стоимость работ – около 24 млн. грн.

Как сообщала “Одесская жизнь”, в апреле жюри утвердило проект реконструкции склонов возле бульвара.

Капремонт бульвара Жванецкого обещают завершить до 2020 года.