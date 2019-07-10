fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Бульвар Жванецкого планируют украсить «сухим фонтаном» и скульптурами

Бульвар Жванецкого планируют украсить «сухим фонтаном» и скульптурами

Пока что здесь меняют дорожное покрытие, но городские власти обещают создать велодорожку и несколько интересных локаций и фотозон.

Сейчас бульвар выглядит как проселочная дорога — на нем сняли старое бетонное покрытие, а в ближайшее время обещают начать укладку плитки.

В мэрии обещают, что здесь обустроят велосипедную дорожку, а также разместят большую детскую площадку.

Кроме того, планируется разместить так называемый «сухой фонтан» — наподобие фонтанчиков возле дельфинария. А одесским скульпторам предложат разместить вдоль бульвара свои работы, сообщает Odessit.ua.

Также в мэрии планируют привести в порядок соседние с бульваром склоны и восстановить сквер Жанны Лябурб.

Стоимость работ – около 24 млн. грн.

Как сообщала “Одесская жизнь”, в апреле жюри утвердило проект реконструкции склонов возле бульвара.

Капремонт бульвара Жванецкого обещают завершить до 2020 года.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

2 комментарии
Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

2
Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
лекс
Гость
лекс

неубирающиеся дворы мэрскими ЖКСами в рытвинах и без асфальта и ливневок, облезлые дома от дореволюционных до сталинско-хрущевских, густо поставленные термитники новостроек. конечно, нужны бульвары. чтобы глаза отводить от разрухи и личной нищеты миллиардных должников. и толерантно. не платят и пусть живут не платя (в дерьме). неплательщики ведь вряд ли до бульваров доковыляют. а на налоги плательщиков свои фирмы накатают сухих фонтанов.

Голос за0Голос против  Ответить
31 минут назад
лекс
Гость
лекс

про танцюр еще напишите. все депутаты получили по миллиону на подаяния горожанам, о подает только Танцюра, судя по его отчетам в сми

Голос за0Голос против  Ответить
27 минут назад

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить