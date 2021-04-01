Красота, экспрессия, грация: в Одессе подвели итоги конкурса театральной фотографии (фото)

С 2018 года в Одессе проводится конкурс театральной фотографии «Театр в фотообъективе» (Theatre Exposed). Итоги очередного конкурса подвели в эти выходные, ко Дню театра.

В этом году на конкурс было подано 1273 фотографии из 15 стран мира, среди которых свои работы представили даже такие экзотические как Куба, Нигерия и Иран. Международное жюри, состоящее из 10 человек, выбрало 174 фотографии в пяти категориях: Арт, Портрет, Опен, Движение в искусстве и Ретро. В течение марта зрители онлайн отбирали лучших по своему мнению.

Куратор конкурса Ирина Аверина рассказала о тех новшествах, которые появились в этом году:

– Впервые в этом году у нас так много новых участников (почти 75%). Впервые были присуждены Гран-при за лучшую фотографию тем участникам, которых отметили все члены Экспертного совета. Впервые в Конкурсе самой молодой участнице всего 10 лет (раньше у нас нижний возрастной порог участников был от 16 лет). Впервые мы опубликовали работы победителей в онлайн-выставке, не разграничивая на профессионалов и любителей театра (аматоров). Это связано со значительным улучшением качества присланных работ, что не может не радовать.

А Изя Шлосберг, поэт, писатель, художник, эксперт Международного жюри (Мэриленд, США) прокомментировал:

– Фотографы на конкурсе умудрились фантастически точно уловить тот момент, когда наиболее видна динамика движения, пластика тел. При этом сохраняя великолепное качество. Выше всех похвал!

Среди победителей немало одесситов.

Категория ОПЕН среди аматоров

III место – Владислав Золин (Одесса) – «Ромео и Джульетта» в постановке Одесского ТЮЗа.

АРТ категория среди профессионалов

III место – Юрий Литвиненко (Одесса) – «В небеса» (Наталья Куш, Сергей Доценко, Одесский оперный театр).

Специальный приз организаторов – Анастасия Агаркова (Одесса) – Одесский академический театр им. Михаила Водяного. Спектакль «Тайна Макропулоса», режиссер-постановщик Владимир Подгородинский (заслуженный деятель искусств России). На фото: заслуженный артист Украины Владимир Кондратьев.

Специальный приз организаторов – Ирина Рогава (Одесса) – Спектакль «4D Pridurki», «Дом клоунов», Одесса, режиссер Олег Савченко.

Категория ПОРТРЕТ среди профессионалов

II место – Ирина Рогава (Одесса) – Заслуженная артистка Украины Наталья Бузько. «Дом клоунов», Одесса.

Приз зрительских симпатий – Анастасия Агаркова (Одесса) – Одесский академический театр им. Михаила Водяного. Спектакль «Моисей», режиссер-постановщик Владимир Подгородинский. На фото: Ольга Кононцева.

Категория ОПЕН среди профессионалов

III место – Юрий Литвиненко (Одесса) – Оркестровый самурай (дирижер Хирофуми Йошида, Одесский оперный театр.

Специальный приз жюри – Ирина Рогава (Одесса) – Одесский Украинский театр им. В. Василька. Спектакль «Собачье сердце», режиссер-постановщик Максим Голенко.

Категория «Движение в искусстве среди профессионалов

III место – Юрий Литвиненко (Одесса) – «Красные танцы» (Мария Рязанцева, Одесский оперный).

Фотоработы других участников конкурса:

Фото предоставлены дирекцией конкурса