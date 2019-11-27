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Новости Одессы и Одесской области

Красный, желтый, голубой – выбирай себе любой: одессит покреативил с дизайном дома Руссова (фото)

Красный, желтый, голубой – выбирай себе любой: одессит покреативил с дизайном дома Руссова (фото)

В Одессе местный краевед Евгений Сокольский пофантазировал на тему того, как мог бы выглядеть реставрируемый ныне исторический дом Руссова.

Так, Евгений предложил больше десятка различных вариаций его внешнего дизайна. Он выложил в Facebook фото, на которых фасад здания окрашен то в серый, то в голубой, то в молочный цвета, а то в оттенки поярче – например, красный и желтый.

При этом почти на все снимках автор отобразил по два сразу оттенка для отделки.

“Цветовые вариации на тему фасада дома Руссова, – написал в соцсети Евгений Сокольский. – Первый вариант – монохромный, остальные – версии под двухцветную схему, утвержденную реставраторами”.

Пользователи сети позитивно оценили творчество краеведа. Кто-то даже отметил, что каждый из предложенных им вариантом выигрывает по сравнению с нынешним.

Напомним, ранее мы писали о том, что реставрационные работы в доме Руссова подорожали почти на 42 миллиона гривен.

Фото: Евгений Сокольский, Facebook, Мария Котова

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