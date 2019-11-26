В Одессе на 42 миллиона гривен стала дороже реконструкция дома Руссова

Изначально на ремонт старинного здания на улице Садовой, 21, выделили около 109 миллионов гривен.

Однако, по данным подрядчиков – компании “Укрспецпроект” – эти деньги не покроют всех строительных расходов.

В частности, как передает uc.od.ua, представители фирмы отметили, что на объекте пришлось выполнять работы, которые не были прописаны в проекте. Реставрация оказалась масштабнее и сложнее, чем предполагалось ранее.

К примеру, там нужно было заново выстраивать часть фасада. К тому же много ресурсов потребовало восстановление элементов декора, в частности, лепнины.

В итоге в горуправлении капитального строительства решили добавить к существующей уже сумме на реконструкцию еще 41,7 млн грн. Об этом речь идет на сайте госзакупок Prozorro, где уже опубликовано новое тендерное предложение.

Так, согласно появившейся там информации, с подрядчиком, восстанавливающим дом Руссова, заключат дополнительный договор на проведение работ.

Фото Марии Котовой

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.