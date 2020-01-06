“Краяну” быть: одесситы собрали средства, чтобы выкупить корпуса заброшенного завода

Ресторатор Алекс Купер недавно предложил скинуться одесситам сообща для выкупа завода “Краян”.
По его задумке, можно отремонтировать и возродить старые заводские корпуса вагоноремонтных мастерских Унгерна-Штернберга. А многие горожане считают, что после было бы неплохо приспособить памятник архитектуры под соверменное арт-пространство.
Нанешний владелец запросил 195 тысяч долларов за полуразрушенное одесское здание. И – о чудо – не успел Алекс Купер кинуть клич в соцсетях, как одесситы не только с воторгом восприняли идею, а и собрали всю необходимую сумму.
По словам ресторатора, собственник дома уже даже согласился продать его меценатам. А значит, есть надежда на то, что красивейший образец промышленной архитектуры Одессы XIX века удастся сохранить для потомков.
Фото: 1tv.od.ua
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