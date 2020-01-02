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Новости Одессы и Одесской области

Коти і тюлька: про одеський ринок «Привоз» знімуть документальний фільм

Коти і тюлька: про одеський ринок «Привоз» знімуть документальний фільм

Реліз фільму в Україні планується у 2021 році.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

23 грудня Державне агентство України з питань кіно уклало з ПП «Кінокомпанія «Магіка-Фільм» договір про надання державної підтримки на виробництво (створення) фільму «Привоз» розміром 3 млн 383 тис. 805 грн. (95% загальної вартості виробництва фільму).

Кінопроєкт документальної стрічки «Привоз» став одним із переможців Дванадцятого конкурсного відбору Держкіно. Режисеркою та авторкою сценарію стрічки є Єва Нейман, продюсер – Геннадій Кофман.

– Вантажник Андрій, прекрасна Незнайомка, «Застільні бесіди» Плутарха, «точна вага», коти і тюлька. Фільм «Привоз» документує життя одного з найстаріших та найбільших базарів Європи, йдеться у описі стрічки.

Фото: Вікіпедія

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