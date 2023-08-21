Космический прогноз на 21 августа: ждать ли магнитные бури в понедельник

По данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в понедельник, 21 августа 2023 года, возможны периоды штормовой космической погоды, но сильной магнитной бури все же не предвидится.

По прогнозу экспертов Центра предсказания космической погоды, существенных магнитных бурь сегодня не ожидается, так как солнечная активность в течение суток была на низком уровне.

При этом ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня.

Напомним, геомагнитные колебания, вспышки на Солнце и повышенная солнечная активность могут нести угрозу для здоровья и самочувствия людей, особенно для обладателей хронических заболеваний. Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов.

Большинство людей в дни магнитных бурь жалуются на вялость, усталость, сонливость, трудности с концентрацией и головную боль.

В дни магнитных бурь нельзя:

Сильно нагружать себя физически, поскольку магнитные бури могут влиять на работу сердца и кровеносной системы;

заниматься экстремальными видами спорта или видами деятельности, которые могут повысить риск травм или неблагоприятно повлиять на организм;

длительное время находиться на солнце;

подвергаться стрессу.

Чтобы защититься от воздействия магнитных бурь, необходимо:

поддерживать здоровый рацион питания;

больше отдыхать и высыпаться;

пить больше чистой воды;

не употреблять алкогольные напитки и жирную пищу;

проверить содержимое домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.