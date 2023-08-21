Космічний прогноз на 21 серпня: чи чекати магнітні бурі у понеділок

За даними Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, сьогодні, у понеділок, 21 серпня 2023 року, можливі періоди штормової космічної погоди, але сильної магнітної бурі все ж таки не передбачається.

За прогнозом експертів Центру передбачення космічної погоди, суттєвих магнітних бур сьогодні не очікується, оскільки сонячна активність протягом доби була на низькому рівні.

Очікується, що в понеділок геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня.

Нагадаємо, геомагнітні коливання, спалахи на Сонці та підвищена сонячна активність можуть нести загрозу для здоров’я та самопочуття людей, особливо для власників хронічних захворювань. Особливо уважними до свого здоров’я в цей період слід бути людям із гіпертонією та хворобами серця та судин.

Більшість людей у дні магнітних бурь скаржаться на млявість, втому, сонливість, труднощі з концентрацією та головний біль.

У дні магнітних бур не можна:

сильно навантажувати себе фізично, оскільки магнітні бурі можуть впливати на роботу серця та кровоносної системи;

займатися екстремальними видами спорту або видами діяльності, які можуть підвищити ризик травм або несприятливо вплинути на організм;

тривалий час перебувати на сонці;

зазнавати стрес.

Щоб захиститись від впливу магнітних бур, необхідно:

підтримувати здоровий раціон харчування;

більше відпочивати та висипатися;

пити більше чистої води;

не вживати алкогольних напоїв та жирної їжі;

перевірити вміст домашньої аптечки на наявність необхідних ліків.