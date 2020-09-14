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Коронавирус: в одесскую больницу №5 поступили кислородные концентраторы

Коронавирус: в одесскую больницу №5 поступили кислородные концентраторы

В городскую клиническую больницу №5 на прошлой неделе поступили 50 кислородных концентраторов.

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Об этом сегодня, 14 сентября, сообщила  директор департамента здравоохранения Одесского горсовета Елена Якименко.

Также в ближайшее время планируется пополнить концентраторами больницу №11.

По словам чиновницы, на сегодня 50 концентраторов есть в инфекционке, 44 – в больнице №1, 50 – в больнице №10 и 2 – в роддоме №2. Всего 196 штук.

Отметим, по данным на 14 сентября,в инфекционной больнице на стационаре находятся 193 одессита с подтверждённымкоронавирусом, из них 38 человек – в тяжелом состоянии в отделении реанимации, один из них подключен к ИВЛ.

Напомним, волонтёры БФ «Корпорация монстров» собрали деньги на покупку кислородных концентраторов для Одесского областного клинического центра (больницы водников).

Фото илюстративное: Городской сайт Днепра gorod.dp.ua

Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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