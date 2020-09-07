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В Одессе собирают деньги на кислородные концентраторы для больницы водников

В Одессе собирают деньги на кислородные концентраторы для больницы водников

Волонтёры благотворительного фонда (БФ) «Корпорация монстров» организовали сбор средств на покупку кислородных концентраторов для Одесского областного клинического центра (больницы водников).

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Волонтёры решили закупить 55 кислородных концентраторов. За три дня удалось собрать 1 млн 410 тыс. 599 грн. Осталось еще 90 тыс. гривен.

Об этом на своей странице в Фейсбук написала руководитель БФ «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова.

«Концентраторов у нас, как и было, – всего 30. 20 купили мы с вами, Департамент закупил 10 штук, и на этом все остановилось. Кислородная станция появится не раньше, чем через три месяца. Впереди осень. Больница рассчитана на 120 пациентов. Но без кислорода они просто лежат и задыхаются», – пишет Ножевникова.

Деньги можно перечислять на банковскую карту «Приват Банка»: 5169 3305 1989 2993, Екатерина Ножевникова.

Для переводов с других банков: БФ “Корпорация Монстров” код 41569293, IBAN: UA58 328704 00000 26008054206571, в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 328704.

Одесский областной клинический центр является одной из опорных больниц по борьбе с коронавирусом.

Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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