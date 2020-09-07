В Одессе собирают деньги на кислородные концентраторы для больницы водников

Волонтёры благотворительного фонда (БФ) «Корпорация монстров» организовали сбор средств на покупку кислородных концентраторов для Одесского областного клинического центра (больницы водников).
Волонтёры решили закупить 55 кислородных концентраторов. За три дня удалось собрать 1 млн 410 тыс. 599 грн. Осталось еще 90 тыс. гривен.
Об этом на своей странице в Фейсбук написала руководитель БФ «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова.
«Концентраторов у нас, как и было, – всего 30. 20 купили мы с вами, Департамент закупил 10 штук, и на этом все остановилось. Кислородная станция появится не раньше, чем через три месяца. Впереди осень. Больница рассчитана на 120 пациентов. Но без кислорода они просто лежат и задыхаются», – пишет Ножевникова.
Деньги можно перечислять на банковскую карту «Приват Банка»: 5169 3305 1989 2993, Екатерина Ножевникова.
Для переводов с других банков: БФ “Корпорация Монстров” код 41569293, IBAN: UA58 328704 00000 26008054206571, в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 328704.
Одесский областной клинический центр является одной из опорных больниц по борьбе с коронавирусом.