Коронавирус: в Одесской области 97 новых случаев заболевания

По состоянию на субботу, 25 июля в Украине с начала пандемии коронавируса подтвердили 63 929 случая заболевания COVID-19.
Как сообщает система мониторинга СНБО, за последние сутки в Украине выявили 1 106 новых случаев заболевания. 19 человек умерли и 611 — выздоровели.
За весь период эпидемии в Украине 35 497 пациентов выздоровели, 1 590 человек умерли.
В Одесской области за сутки зарегистрировали 97 новых случаев заболевания. 1 человек умер и 21 пациентов выздоровели. На данный момент болеют 1 576 жителей Одесской области.