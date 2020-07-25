Коронавирус: в Одесской области 97 новых случаев заболевания

Куда поехать в Одесской области: вокруг Ивановки происходили события «Зеленого фургона» Ивановский район — один из самых известных районов области. Еще до основания Одессы здесь уже существовало поселение, которое росло и развивалось настолько быстро, что могло поспорить и с молодым южным городом. Сегодня Ивановка — уютный поселок городского типа, в котором можно и отдохнуть, и приятно провести время. ПОДРОБНЕЕ

Одесскую область таки перекроили: что изменилось и чем аукнется административная реформа для жителей региона? Приняв постановление «О создании и ликвидации районов», Верховная Рада перекроила карту страны. Было втрое сокращено количество районов в стране — с 490 до 136. Документ утвердили буквально сразу же после принятия поправок в Избирательный кодекс. Ведь местные выборы, по решению властей, должны проходить на новой территориальной основе — в укрупненных районах и громадах. ПОДРОБНЕЕ