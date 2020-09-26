Коронавирусный прогноз: с середины осени Украину и Одессу ждет рост заболеваемости

В ноябре количество больных коронавирусом Covid-19 в Украине может вырасти до 330 тысяч человек.

Такой прогноз сделал врач-инфекционист, бывший руководитель Центра общественного здоровья Украины Владимир Курпита.

В свою очередь доктор медицинских наук, эпидемиолог, эксперт в сфере контроля и профилактики распространения вирусных инфекций Михаил Фаворов, который работает в Атланте, считает, что сезонный подъем заболеваемости начнется в октябре и заболевшие в этот период будут переносить инфекцию тяжелее, чем летом.

Между тем, несмотря на быстрый рост заболеваемости Covid-19, многие украинцы ведут себя более чем беспечно, не задумываясь о том, что уже в октябре-ноябре страну ожидает новая волна эпидемии. Вдобавок к этому медики прогнозируют сезонный рост заболеваемости гриппом и аденовирусными инфекциями. Какая же ситуация складывается в стране в настоящее время?

Вновь могут ввести жесткий карантин

11 сентября исполнилось ровно полгода со дня объявления ВОЗ пандемии Covid-19, которая охватила весь мир.

Однако как только количество заболевших стало уменьшаться, люди расслабились и стали пренебрегать правилами гигиены. Ситуацию усугубило еще и то, что летом многие выезжали на отдых за пределы родного города и страны. И эпидемия вновь стала набирать обороты: количество заболевших в Украине превысило 167 тысяч человек.

Эпидемиологи предупреждают, что Covid-19 «помолодел», и сейчас сложные случаи заболевания стали регистрировать и у молодежи.

Так, если люди не будут соблюдать установленные правила, в Украине вновь могут ввести жесткий карантин и закрыть большинство предприятий.

Как скоро появится вакцина?

Ученые считают, что единственный действенный способ борьбы с коронавирусом — это профилактические прививки. Сейчас в мире разрабатывают более 100 вакцин от коронавируса. В августе стало известно, что испытания вакцины производства англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca находятся на завершающей стадии. Европейская комиссия заключила соглашение о закупке этой вакцины. Правда, в начале сентября в компании заявили о приостановке испытаний из-за заболевания одного из добровольцев.

Но если будет доказано, что заболевание не является побочным эффектом новой вакцины, препарат в ближайшем будущем получат все страны Евросоюза. В Украину поступит 20% поставки, и в первую очередь под вакцинацию попадут те, кто по долгу службы контактирует с другими людьми: медицинские работники, учителя, полицейские, а также пациенты, имеющие серьезные хронические заболевания.

Красная зона: ситуация не меняется

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций изменила критерии карантинных зон: теперь самые строгие ограничения будут устанавливать в регионах, где уровень заболеваемости более чем в пять раз превысит средний по Украине, а загруженность больничных коек будет на уровне 75% в течения пяти дней подряд. При проведении массовых мероприятий в оранжевой зоне должна предоставляться информация о площади и максимальном количестве посетителей.

Также обновили зоны карантина: с 21 сентября из красной зоны выведены все населенные пункты Одесской области. Теперь Измаил, Беляевка и Болградский находятся в оранжевой зоне. В желтую входят Одесса, Южный, Теплодар, Арцизский, Белгород-Днестровский, Беляевский, Килийский, Лиманский, Подольский, Раздельнянский, Савранский, Саратский и Ширяевский районы области.

Ранее мы писали, что заболеваемость COVID-19 в Украине и Одессе к концу сентября может заметно вырасти. Пока этот неутешительный прогноз сбывается.