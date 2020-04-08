Коронавирус в Одессе и Украине: сколько людей заболело?

По состоянию на утро 8 апреля, в Одессе и области зафиксировано 32 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.
Об этом сообщили в облгосадминистрации.
Два новых случая подтвердилось за минувшие сутки. Пациенты находятся в больнице и получают симптоматическое лечение.
Кроме того, известно, что выздоровело два пациента одесской инфекционной больницы.
В Украине, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9.00 8 апреля, 1668 случая заболевания, подтвержденных лабораторно.
За сутки зафиксировали 206 новых случаев.
35 пациентов выздоровело. Еще 52 человека умерли.
Фото: 24tv.ua
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