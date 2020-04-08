Коронавирус в Одессе и Украине: сколько людей заболело?

В критических ситуациях у людей проявляются разные качества – как хорошие, так и плохие. И во время карантина мы успели это заметить. Не только по телепередачам и сводкам новостей, но и увидеть в нашей реальной жизни.

Благотворительные организации, волонтеры, медицинские и социальные работники всеми силами помогают тем, кто в этом нуждается. А как иначе? Ведь на кону – жизнь. Жизнь каждого из нас. Мы расскажем трогательную историю человека, который оказался в эпицентре трагических событий и ценой своей жизни спас другого человека.

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