Коронавирус в Одессе: есть ли заболевшие?

В инфекционную больницу Одессы обратилось в целом 17 пациентов с подозрением на коронавирус.

Пока, по состоянию на день 19 марта, ни у кого из обследованных не обнаружили инфекции.

Об этом сообщает пресс-служба местной мэрии.

В то же время, по данным областного лабораторного центра МОЗ, в городе сохраняется высокий порог заболеваемости гриппом и простудой. Так, на прошлой неделе заболело 6764 человека.

Отметим, что Одесса получила первых 50 экспресс-тестов на обнаружение вируса COVID-19.

С их помощью удалось проверить 30 человек, проверка показала отрицательный результат.

На днях в инфекционную больницу должны довезти еще 10 тысяч быстрых тестов. На них выделили средства из горбюджета.

Кстати

В горсовете рассказали, куда звонить по всем вопросам, связанным с коронавирусом. Телефоны «горячей линии»:

– 15-50 — бесплатно со стационарных телефонов;

– 0-800-50-15-50 — бесплатно с мобильных телефонов.

Фото: ukranews.com

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