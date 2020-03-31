Коронавирус в мире: в Ватикане с инфекцией госпитализировали кардинала

Об этом сообщает итальянский канал rainews.it.

Его с высокой температурой увезли в местную больницу.

Кардиналу назначили антивирусную терапию. В целом его состояние удовлетворительное.

Тех, с кем он контактировал в последнее время, отправили на самоизоляцию. Предварительно известно, что кардинал давно не общался с Папой Римским.

Справка

По состоянию на 31 марта, в мире зафиксировано более 785 тыс. случаев заражения вирусом. 166 тыс. чел. успешно справились с заболеванием. 37,8 тыс. – скончались. В Ватикане выявлено шесть случаев заражения коронавирусом.

Фото: gorodfinansov

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!